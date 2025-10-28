Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wieder Klara Bühl: DFB-Frauen ziehen ins Finale ein

Setzte sich am Ende entscheidend durch: Linksaußen Klara Bühl (r.) trifft auch im Rückspiel
Setzte sich am Ende entscheidend durch: Linksaußen Klara Bühl (r.) trifft auch im Rückspiel Bild: Jeremias Gonzalez/AP/dpa
Melvine Malard erzielt das frühe 1:0 gegen Deutschland
Melvine Malard erzielt das frühe 1:0 gegen Deutschland Bild: Jeremias Gonzalez/AP/dpa
Setzte sich am Ende entscheidend durch: Linksaußen Klara Bühl (r.) trifft auch im Rückspiel
Setzte sich am Ende entscheidend durch: Linksaußen Klara Bühl (r.) trifft auch im Rückspiel Bild: Jeremias Gonzalez/AP/dpa
Melvine Malard erzielt das frühe 1:0 gegen Deutschland
Melvine Malard erzielt das frühe 1:0 gegen Deutschland Bild: Jeremias Gonzalez/AP/dpa
Fußball
Wieder Klara Bühl: DFB-Frauen ziehen ins Finale ein
Ulrike John, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die deutsche Frauen-Auswahl reißt sich nach einer schwachen ersten Halbzeit in Caen zusammen. Nun geht es gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien um den Gesamtsieg in der Nations League.

Caen.

Bundestrainer Christian Wück eilte erleichtert zu Klara Bühl und Co. und hielt im großen Kreis auf dem Rasen von Caen noch seine Siegeransprache. Nach einem Fehlstart in der Normandie sind die deutschen Fußballerinnen doch noch ins Endspiel der Nations League gestürmt. Das deutsche Team schaffte durch ein 2:2 (1:1) im wilden Halbfinal-Rückspiel gegen Frankreich in Caen das Weiterkommen. 

Vier Tage nach dem 1:0 von Düsseldorf erzielten Frankfurts Nicole Anyomi (12. Minute) und wie schon beim Hinspiel Bayern-Stürmerin Bühl (50.) die Tore für die DFB-Frauen. Melvine Malard (3.) traf früh, Clara Mateo spät (89.) für die Gastgeberinnen.

Wück lobt die Entwicklung

"Wir hätten es cleverer zu Ende spielen können und müssen. Es war ein Spiel auf Augenhöhe zweier sehr guter Mannschaften. Wir haben zwei schöne Tore gemacht. Wir müssen aber in einigen Situationen abgeklärter sein. Aber großer Respekt an die Mannschaft. Die Entwicklung, die sie seit Oktober 2024 gemacht hat, die habe ich mir erhofft. Dass wir jetzt im Finale stehen, ist für uns ein schöner Erfolg", sagte Wück im ZDF.

Erleichtert war auch Torschützen Anyomi: "Es war ein intensives Spiel. Wir waren aber von der ersten Minute an da und standen kompakt. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, gekämpft bis zur letzten Minute und alles reingehauen. Wir sind weiter, ich freue mich darüber."

Schwache erste Halbzeit der DFB-Frauen

In die beiden Endspiele gegen Weltmeister Spanien am 28. November und 2. Dezember geht die deutsche Auswahl, die vor der Pause von einer Verlegenheit in die andere stürzte, allerdings als Außenseiter. Vor etwa 18.112 Zuschauern im Stade Michel-d'Ornano blieb allen Beteiligten ein Drama wie im EM-Viertelfinale im Juli in Basel erspart. Damals siegte das Wück-Team im Elfmeterschießen gegen die Französinnen. 

Eiskalte Dusche nach nicht einmal drei Minuten 

Der DFB-Chefcoach erwartete auch angesichts dieser Historie eine französische "Mannschaft, die wütend ist". Und das zeigten Les Bleues vor heimischer Kulisse in der Normandie gleich. Nach nicht einmal drei Minuten flankte Selma Bacha von der Außenlinie, Malard köpfte zum 1:0 ein.

Vize-Kapitänin Janina Minge, die nach abgesessener Gelbsperre für Kathrin Hendrich in die Innenverteidigung zurückgekehrt war, blickte da ebenso verdutzt wie ihre Nebenfrau Camilla Küver und Torhüterin Stina Johannes - die dritte defensive Wolfsburgerin im Bunde.

Anyomi trifft sehenswert in den Winkel

Das Gästeteam ließ die lautstarken französischen Fans dann aber kurz verstummen: Nicole Anyomi, erneut für Lea Schüller in der Startelf, knallte den Ball nach Vorarbeit der neuen Spielmacherin Jule Brand aus 15 Metern zum Ausgleich in den Winkel. Doch die DFB-Frauen blieben unter Druck. 

So musste Johannes Kopf und Kragen gegen die heranstürmende Sakina Karchaoui riskieren und hatte Glück, dass deren Ball neben das Tor ging. Wück versuchte in einer Unterbrechung, vor allem auf Kapitänin Giulia Gwinn und Mittelfeldstrategin Sjoeke Nüsken einzuwirken, damit seine Spielerinnen eine Linie fanden.

Torhüterin Stina Johannes vielbeschäftigt 

Doch die Abwehr um Minge schwamm weiter. Keeperin Johannes musste in höchster Not Schüsse von Malard und Delphine Cascarino abwehren - mit Mühe retteten sich die Deutschen ohne ein weiteres Gegentor in die Halbzeit.

Kurz nach der Pause erwischte Klara Bühl erstmals ihre Gegenspielerin Elisa de Almeida auf dem falschen Fuß - und setzte den Ball aus spitzem Winkel an die Unterkante der Latte zum 2:1 ins Tor. Es war ihr 30. Treffer im 74. Länderspiel. Damit verschafften sich die DFB-Frauen erst mal Respekt - und etwas Ruhe. 

Als Anyomi den Ball aus kurzer Entfernung erneut ins Tor schoss, jubelte das Wück-Team erneut - doch Schiedsrichterin Frida Klarlund (Dänemark) nahm den Treffer nach VAR-Entscheidung zurück, weil Bühl im Abseits stand. So mussten die Gäste weiter zittern, zumal Frankreich durch Mateo sogar per Kopf zum Ausgleich kam. Am Ende rissen aber die deutschen Fußballerinnen überglücklich die Arme hoch. 

Hinspiel gegen Spanien in Kaiserslautern

In den beiden Final-Begegnungen gibt es für die deutschen Frauen nun ein Wiedersehen mit den Spanierinnen. Die hatten das DFB-Team im EM-Halbfinale nach einem Geniestreich von Superstar Aitana Bonmatí mit 1:0 aus dem Turnier geworfen. In der Nations League sorgten sie gegen Schweden mit einem 4:0 und 1:0 für klare Verhältnisse. Die DFB-Frauen bestreiten das Hinspiel in Kaiserslautern. "Das werden zwei harte Spiele für uns. Ich glaube schon, dass wir gewisse Chancen haben", sagte Wück. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
4 min.
Klara Bühl erlöst DFB-Frauen: 1:0 gegen Frankreich
Das erlösende Tor für Deutschland: Torschützin Klara Bühl jubelt mit ihren Kolleginnen.
Auch ohne Lena Oberdorf und Ann-Katrin Berger spielen die deutschen Frauen bei der EM-Revanche gegen Frankreich phasenweise stark auf. Auf ein Tor müssen die Fans in Düsseldorf lange warten.
Ulrike John und David Joram, dpa
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
11:59 Uhr
4 min.
Wück und DFB-Frauen stolz: "Es ist ein Finale"
Klara Bühl (Nr. 19) freut sich über ihr Tor zum 2:1.
Wücks junge Wilde dürfen sich nach dem verlorenen EM-Halbfinale noch mal mit den Weltmeisterinnen aus Spanien messen. Der DFB-Coach sieht seine Fußballerinnen auf dem richtigen Weg.
Ulrike John, dpa
11:38 Uhr
2 min.
Brisanter Doppel-Spieltag in Berlin: DFL erklärt Ansetzung
Die Polizei wird am Samstag nicht nur im Olympiastadion gefordert sein. (Archivbild)
Tausende Dresden-Fans im Olympiastadion und fast gleichzeitig spielt Union. Der Doppel-Spieltag in Berlin könnte unruhig werden. Die Deutsche Fußball Liga begründet, warum sie so planen musste.
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
11:38 Uhr
3 min.
Stiftung Warentest warnt: Viele Produkte von Temu und Shein gefährlich
Die Shoppingportale werden immer beliebter – aber viele ihre Waren sind schlechter, als die EU erlaubt.
Die Stiftung Warentest hat 162 Waren der Onlineplattformen untersucht, darunter Schmuck und Babyspielzeug. Zwei Drittel davon erfüllten EU-Standards nicht.
DPA
Mehr Artikel