Wieder Woltemade-Wonne: EM-Signal und "unheimliche" Serie

Der Höhenflug von Nick Woltemade hält an. Zum zweiten Mal nacheinander trifft der Stuttgarter dreifach für die deutsche U21. Das Interesse von Top-Clubs wächst. Eine Aufgabe gibt's für seine Eltern.

Nitra/Modra. Dreifachtorschütze Nick Woltemade mochte nach seiner EM-Show mit dem Spielen gar nicht mehr aufhören. Der U21-Torgarant kickte nach dem Schlusspfiff noch etwas mit dem Ball als persönlicher Trophäe, spielte auf dem Weg zu den Fans mit zwei Kindern fröhlich auf dem Rasen. Er ließ den Spielball auch noch um seinen langen Körper kreisen, als Trainer Antonio Di Salvo der Nachwuchsnationalmannschaft im Kreis zum perfekten Turnierstart gratulierte.

Doppeltes Woltemade-Ausrufezeichen

Nach dem 3:0 gegen Slowenien steht die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes schon mit einem Bein im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Und Woltemade? Der setzte vor dem zweiten Gruppenspiel am Sonntag gegen Tschechien gleich das doppelte Ausrufezeichen für das Team und sich selbst. Der Stuttgarter Pokalsieger hat jetzt schon so viele Tore erzielt, wie sie beim vom DFB-Team vor zwei Jahren verpatzten Turnier für den Titel des Torschützenkönigs gereicht hätten.

"Das ist auf jeden Fall etwas Cooles, was ich gerne mitnehmen würde", sagte der 23-Jährige, "aber das ist nicht mein primäres Ziel, ehrlicherweise." Er will mit der U21 am 28. Juni in Bratislava den Titel gewinnen. Dass er selbst mit einem auf rund 30 Millionen Euro hochgeschnellten Marktwert in den Fokus von Topclubs wie dem FC Chelsea gerückt sein soll, quittierte der 1,98 Meter große Sturm-Riese wie gewohnt cool.

"Sonst wäre das Scouting nicht optimal"

"Ich glaube, das gehört dazu. Wäre, glaube ich, nicht optimales Scouting von dem Verein, wenn die das jetzt nicht auf dem Zettel hätten." Auch der FC Bayern beobachtet die Entwicklung von Woltemade, dessen Vertrag beim VfB Stuttgart bis zum 30. Juni 2028 datiert ist. "Das sind alles Dinge, mit denen ich mich ehrlicherweise gerade gar nicht beschäftige. Ich bin sehr happy, hier zu sein, drei Tore geschossen zu haben", sagte Woltemade über Zukunftsfragen. Mit der Trophäe für den Spieler des Spiels in der Hand knipste er ein Selfie, auf dem Spielball ließ er die Teamkollegen signieren.

Trainer Antonio Di Salvo und sein Matchwinner Nick Woltemade. Bild: Lukáš Grinaj/TASR/dpa Trainer Antonio Di Salvo und sein Matchwinner Nick Woltemade. Bild: Lukáš Grinaj/TASR/dpa

5,4 Millionen TV-Zuschauer in der Heimat bestaunten zum Turnier-Auftakt den zweiten Dreierpack von Woltemade im Trikot dieser DFB-Auswahl nacheinander. Zuletzt hatte er beim 3:1 gegen Mitfavorit Spanien im März dreifach getroffen - und das erstmals als Profi. "Die Serie bei uns ist unheimlich, aber es kann gerne so weitergehen", sagte Nationalcoach Di Salvo.

Pokalsieg, Nagelsmann-Debüt - und jetzt?

Der Aufstieg von Woltemade nahm in den letzten Wochen noch einmal rasant an Tempo zu. Er genoss die Highlights Pokalsieg und Nationalmannschaftsdebüt - und sieht sich als großer Saison-Aufsteiger mit einem ganz anderen Interesse an seiner Person konfrontiert.

"Für meine ganze Family ist das eine Situation, die wir ein bisschen neu handeln müssen", sagte Woltemade. "Meine Eltern sind schon sehr stolz. Aber die waren auch vorher genauso stolz auf mich, als ich noch kein Profi war." Den Eltern will er den Spielball mit heim geben, "weil damit zu reisen, ist wahrscheinlich ein bisschen unhandlich."

Trotz der hohen Belastung kam für Woltemade ein Verzicht auf die U21-EM in der Slowakei überhaupt nicht infrage. Immer wieder betonte Woltemade, wie viel Bock er auf das Turnier hat. Die sich selbst zugeschriebene "gute Laune" verkörperte der 23-Jährige auch vor 2.708 Zuschauern in Nitra.

Umkämpft ging es zum Start der deutschen Mannschaft zu. Bild: Lukáš Grinaj/TASR/dpa Umkämpft ging es zum Start der deutschen Mannschaft zu. Bild: Lukáš Grinaj/TASR/dpa

Kapitän: Nick hebt trotz des Hypes nicht ab

"Er ist so bodenständig und kommt hierher, als ob nichts gewesen wäre. Man spürt gar nicht, dass er jetzt irgendwie bei der A-Nationalmannschaft war oder dass er jetzt so einen Riesenhype hat", sagte Kapitän Eric Martel. "Also er ist ganz normal und so spielt er dann auch."

Mit Torquoten oder Torzielen befasse er sich nicht, sagte Woltemade, der "grundsätzlich keine Rituale" hat. "Wenn es nachher zweistellig ist, dann nehme ich das liebend gerne an. Aber ich bin auch zufrieden, wenn wir weit genug kommen, und das nicht zweistellig wird."

Waldschmidt, Wirtz, Woltemade

DFB-Sportdirektor Rudi Völler freute sich, dass Woltemade nach vergebenen Chancen bei der Nations League getroffen hatte. Als letzter deutscher U21-Spieler bei einer EM hatte Florian Wirtz beim Halbfinalsieg 2021 gegen die Niederlande mit zwei Toren mehrfach getroffen. Der letzte Dreierpack durch den heutigen Köln-Profi Luca Waldschmidt ist sechs Jahre her. Waldschmidt wurde damals mit sieben Treffern Torschützenkönig. Mehr Tore glückten noch keinem bei einer U21-EM.

"Ich weiß das immer schon ganz gut einzuordnen und weiß auch immer noch, woher ich komme", sagte Woltemade, der von Werder Bremen über Elversberg nach Stuttgart kam. "Ich will den Weg weitergehen, das Bestmögliche von mir erreichen und das Bestmögliche rausholen. Da werde ich weiter für arbeiten, weiter der Nick bleiben." (dpa)