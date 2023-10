Wieder zwei Bellingham-Tore: Real Madrid bleibt Erster

Madrid. Der frühere Dortmunder Jude Bellingham hat Real Madrid zum nächsten Sieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft geführt. Der Engländer erzielte am Samstag zwei Tore beim klaren 4:0 (1:0) gegen CA Osasuna. Es waren bereits seine Saisontore Nummer sieben und acht in La Liga. Real bleibt mit acht Siegen aus neun Spielen damit Tabellenführer.

Bereits in der neunten Minute ging Real durch Bellingham in Führung. Der Mittelfeldspieler erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0. Vinícius Júnior und Joselu bauten die Führung in der 65. und 70. Minute weiter aus.

Kurz vor Schluss verpasste Joselu seinen Doppelpack, er scheiterte beim Elfmeter an Torwart Sergio Herrera. (dpa)