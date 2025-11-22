Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wilder Heimsieg gegen Fürth: Darmstadt bleibt oben dran

Darmstadts Fraser Hornby steuerte zwei Treffer gegen die SpVgg Greuther Fürth bei. Bild: Uwe Anspach/dpa
Der SV Darmstadt 98 um Yosuke Furukawa (v) und die SpVgg Greuther Fürth um Lukas Reich lieferten sich einen wilden Schlagabtausch. Bild: Uwe Anspach/dpa
Auch zwei Treffer von Fürths Noel Futkeu reichten nicht zu einem Punktgewinn in Darmstadt. Bild: Uwe Anspach/dpa
Darmstadts Fraser Hornby steuerte zwei Treffer gegen die SpVgg Greuther Fürth bei. Bild: Uwe Anspach/dpa
Der SV Darmstadt 98 um Yosuke Furukawa (v) und die SpVgg Greuther Fürth um Lukas Reich lieferten sich einen wilden Schlagabtausch. Bild: Uwe Anspach/dpa
Auch zwei Treffer von Fürths Noel Futkeu reichten nicht zu einem Punktgewinn in Darmstadt. Bild: Uwe Anspach/dpa
2. Bundesliga
Wilder Heimsieg gegen Fürth: Darmstadt bleibt oben dran
Der SV Darmstadt 98 gewinnt ein packendes Zweitliga-Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die Hessen bleiben damit in der Spitzengruppe, die Fürther sind weiter die Schießbude der Liga.

Darmstadt.

Der SV Darmstadt 98 ist nach einem turbulenten Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth zumindest für eine Nacht auf den dritten Platz in der 2. Fußball-Bundesliga geklettert. Die Lilien gewannen am 13. Spieltag in einer unterhaltsamen Partie zu Hause 4:2 (1:1).

Die Hessen bleiben damit zum 13. Mal in Folge in einem Zweitliga-Heimspiel gegen die Franken ungeschlagen. Fürth rutschte durch die Niederlage auf Platz 15 ab und steht nun schon bei 34 Gegentreffern. Ein bitteres Profidebüt gab es für Gäste-Keeper Timo Schlieck, der von Coach Thomas Kleine den Vorzug vor Silas Prüfrock erhielt.

Wilder Schlagabtausch

Fraser Hornby brachte die Hausherren in der elften Minute in Führung. Dann drehte die SpVgg dank Noel Futkeu die Partie: Erst traf er vor der Halbzeit mit einem verwandelten Foulelfmeter (38.), nach dem Seitenwechsel erzielte der 22-Jährige aus der Drehung das 2:1 (52.).

Die Darmstädter ließen sich durch den Rückstand aber nicht aus dem Konzept bringen. Nach einer Ecke glich Stürmer Isac Lidberg mit seinem bereits zehnten Saisontor zum 2:2 aus (58.). Hornby mit seinem zweiten Treffer (63.) und Merveille Papela (78.) erneut nach einer Ecke brachten die Darmstädter endgültig auf die Siegerstraße und sorgten im Stadion am Böllenfalltor für großen Jubel. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
