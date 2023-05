Wilder Ritt am 34. Spieltag: Bayern feiert Last-Minute-Meisterschaft, BVB patzt gegen Mainz

Gegen den FSV Mainz 05 kamen die Dortmunder nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Bayerns Held des Tages heißt Jamal Musiala.

Köln/Dortmund. Was für ein wilder Ritt: Der FC Bayern München ist doch noch deutscher Meister 2022/23! Der Verfolger gewann sein Auswärtsspiel beim 1. FC Köln knapp mit 2:1 (1:0), profitierte gleichzeitig von einem Ausrutscher des bisherigen Tabellenführers Borussia Dortmund. Der BVB kam gegen den FSV Mainz 05 nicht über ein 2:2 (0:2)-Unentschieden hinaus.

Die Münchner gingen in Köln früh durch Kingsley Coman (8.) in Führung, mussten in Hälfte zwei aber den Ausgleich per Handelfmeter (81.) hinnehmen. Jamal Musiala gelang in der 89. Minute der goldene Treffer zur Last-Minute-Meisterschaft.

Dortmund mit 0:2 in die Halbzeitpause

Der FSV Mainz 05 war in Dortmund in der ersten Halbzeit durch Tore von Andreas Hanche-Olsen (15.) und Karim Onisiwo (24.) mit 2:0 in Führung gegangen. Die Dortmunder hatten in Person von Sebastien Haller sogar einen Elfmeter (19.) verschossen. Raphael Guerreiro (69.) machte in der zweiten Hälfte den Anschlusstreffer für die Dortmunder. Der Ausgleich in Köln schürte kurz Hoffnung beim BVB, doch am Ende zerstörte der Treffer von Bayerns Musiala die Dortmunder Meisterträume. Der Ausgleichstreffer durch Niklas Süle (90.+6) kam für den BVB viel zu spät.

Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn war nicht mit nach Köln gefahren. Der 53-Jährige soll wegen einer Grippe in München geblieben sein, wie die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus dem Verein erfuhr.

Schalke 04 steigt ab, Union Berlin in der Königsklasse

Bitterer Nachmittag auch für den FC Schalke 04. Die Knappen verloren bei RB Leipzig mit 2:4 (1:2) und müssen als Tabellensiebzehnter den Gang in die 2. Bundesliga antreten. Der VfB Stuttgart muss in der Relegation um den Verbleib in der ersten Liga spielen. Die Stuttgarter spielten gegen die TSG Hoffenheim 1:1 (0:0), Abstiegskonkurrent VfL Bochum gewann sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 3:0 und rettete sich damit auf Rang 14.

Partystimmung gegen bei Union Berlin: Die Eisernen gewannen ihr Heimspiel gegen Werder Bremen mit 1:0 und spielen damit in der nächsten Saison in der Champions League. Verfolger SC Freiburg verlor bei Eintracht Frankfurt mit 1:2 und hat sich damit für die Europa League qualifiziert. (dha)

