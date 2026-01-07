MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wind wirbelt Zeitplan beim Biathlon-Weltcup in Oberhof durcheinander

Noch herrschen in der Oberhofer Arena am Rennsteig gut Bedingungen, aber das kann sich ändern.
Noch herrschen in der Oberhofer Arena am Rennsteig gut Bedingungen, aber das kann sich ändern. Bild: Martin Schutt/dpa
Noch herrschen in der Oberhofer Arena am Rennsteig gut Bedingungen, aber das kann sich ändern.
Noch herrschen in der Oberhofer Arena am Rennsteig gut Bedingungen, aber das kann sich ändern. Bild: Martin Schutt/dpa
Wintersport
Wind wirbelt Zeitplan beim Biathlon-Weltcup in Oberhof durcheinander
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitag könnte es stürmisch am Grenzadler werden. Der Sprint der Frauen findet deshalb bereits am Donnerstag statt, der Sprint der Männer geht davor über die Bühne.

Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof kommt es aufgrund der ungünstigen Wetterprognosen für Freitag zu einer Änderung im Zeitplan. Der ursprünglich für diesen Tag angesetzte Sprint der Frauen kommt bereits am Donnerstag um 14.15 Uhr zur Austragung. Der Sprint der Männer wird am Donnerstag um 11.30 Uhr gestartet. Für den Freitag haben die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
03.01.2026
3 min.
Biathlon-Weltcup in Oberhof ohne Norweger Botn und Laegreid
Johan-Olav Botn muss den Tod seines Freundes Sivert Bakken verarbeiten und fällt in Oberhof krank aus. (Archivbild)
Norwegens Biathlon-Team reist nach dem Tod von Sivert Guttorm Bakken und dem Ausfall zweier Top-Athleten nach Oberhof. In Thüringen gibt ein Debütant seine Weltcup-Premiere.
16:35 Uhr
2 min.
Rohr frei!: So werden Sie Verstopfungen in der Spüle los
Hausmittel wie Natron, Essig und heißes Wasser helfen, leichte Verstopfungen im Abfluss zu beseitigen und sind eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigern.
Haare, Nudeln, feste Fette: Sie alle verstopfen gern den Abfluss. Wie man das Dauerbrennerproblem im Haushalt einfach löst.
12:29 Uhr
2 min.
Wetter-Kapriolen: Biathlon-Rennen in Oberhof verschoben
Schlechte Wettervorhersage: Franziska Preuß und Co. starten einen Tag früher. (Archivbild)
Der Wind weht schon kräftig in der Oberhofer Biathlon-Arena. Und das Wetter soll noch unbeständiger werden. Deshalb ziehen die Organisatoren den Frauen-Sprint vor.
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
Mehr Artikel