Wind wirbelt Zeitplan beim Biathlon-Weltcup in Oberhof durcheinander

Am Freitag könnte es stürmisch am Grenzadler werden. Der Sprint der Frauen findet deshalb bereits am Donnerstag statt, der Sprint der Männer geht davor über die Bühne.

Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof kommt es aufgrund der ungünstigen Wetterprognosen für Freitag zu einer Änderung im Zeitplan. Der ursprünglich für diesen Tag angesetzte Sprint der Frauen kommt bereits am Donnerstag um 14.15 Uhr zur Austragung. Der Sprint der Männer wird am Donnerstag um 11.30 Uhr gestartet. Für den Freitag haben die... Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof kommt es aufgrund der ungünstigen Wetterprognosen für Freitag zu einer Änderung im Zeitplan. Der ursprünglich für diesen Tag angesetzte Sprint der Frauen kommt bereits am Donnerstag um 14.15 Uhr zur Austragung. Der Sprint der Männer wird am Donnerstag um 11.30 Uhr gestartet. Für den Freitag haben die...