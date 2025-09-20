Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Windige Angelegenheit: Norris Schnellster vor Verstappen

Er fährt die Bestzeit vorm Qualifying.
Er fährt die Bestzeit vorm Qualifying. Bild: Darko Bandic/AP/dpa
Diesmal nur Platz zehn vorm Qualifying.
Diesmal nur Platz zehn vorm Qualifying. Bild: Darko Bandic/AP/dpa
Er fährt die Bestzeit vorm Qualifying.
Er fährt die Bestzeit vorm Qualifying. Bild: Darko Bandic/AP/dpa
Diesmal nur Platz zehn vorm Qualifying.
Diesmal nur Platz zehn vorm Qualifying. Bild: Darko Bandic/AP/dpa
Formel 1
Windige Angelegenheit: Norris Schnellster vor Verstappen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lando Norris legt vor. Im letzten Freien Training vor dem Qualifying fährt der WM-Verfolger die schnellste Runde. Der WM-Spitzenreiter wird Dritter, Max Verstappen schiebt sich dazwischen.

Baku.

WM-Verfolger Lando Norris hat vor dem Kampf um die Pole Position beim Großen Preis von Aserbaidschan die schnellste Runde gedreht. Der 25 Jahre alte britische WM-Zweite verwies in seinem McLaren den viermaligen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen auf den zweiten Platz. 

Der Niederländer, der zuletzt nach acht sieglosen Rennen in Italien triumphiert hatte, war im Red Bull auf der rund sechs Kilometer langen Strecke 0,222 Sekunden langsamer. Auf Rang drei kam Oscar Piastri. 

Der Weltmeister und sein Red Bull sind auch in Baku in guter Form.
Der Weltmeister und sein Red Bull sind auch in Baku in guter Form. Bild: Darko Bandic/AP/dpa
Der Weltmeister und sein Red Bull sind auch in Baku in guter Form.
Der Weltmeister und sein Red Bull sind auch in Baku in guter Form. Bild: Darko Bandic/AP/dpa

Der 24 Jahre alte Australier führt das WM-Klassement vor seinem McLaren-Teamkollegen Norris mit 31 Punkten an. Verstappen ist Dritter mit 94 Punkten weniger als Piastri. Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegte in der einstündigen Einheit, in der Wind mit bis zu 30 km/h den Fahrern Probleme bereitete, im Ferrari den vierten Platz. 

Teamkollege Charles Leclerc, der in den vergangenen vier Jahren die Pole geholt, aber nie gewonnen hatte, kam auf Platz zehn. Zwölfter wurde im Sauber Nico Hülkenberg, der einzige deutsche Pilot im Feld. Die Entscheidung über die Startplätze für den Grand Prix an diesem Sonntag (13.00 Uhr MESZ/Sky) fällt heute ab 14.00 Uhr (MESZ/Sky). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21:22 Uhr
1 min.
Auch Frankreich erkennt Staat Palästina an
Frankreich erkennt Palästina als Staat an. (Archivbild)
Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen zur Zweistaatenlösung in New York an....
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
19.09.2025
2 min.
Probleme bei den Titelkandidaten: Norris lange in der Box
Das lief gar nicht gut fürs McLaren-Duo.
Was ist denn da auf einmal los? Das McLaren-Duo schwächelt. Ausgerechnet vor dem möglichen vorzeitigen Triumph in der Konstrukteurs-WM. Vorn ist einer, der es gebrauchen kann.
17:01 Uhr
5 min.
Verstappen trotzt Chaos in der Rutsch-Qualifikaton von Baku
Keiner war schneller: Verstappen startet in Baku von der Pole.
Er zeigt es wieder allen. Pole für Max Verstappen. Dagegen demoliert der WM-Spitzenreiter seinen McLaren. Und der Teamkollege von Oscar Piastri: Auch hinter den Erwartungen.
Jens Marx, dpa
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel