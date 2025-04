Wirtz fehlt Leverkusen länger - Alonso: Spiel auch für ihn

Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen und die Nationalelf: Florian Wirtz fällt mehrere Wochen aus. Sein Team will dem Superstar trotzdem noch Champions-League-Spiele in dieser Saison ermöglichen.

Leverkusen.

Die Verletzung von Florian Wirtz ist laut Trainer Xabi Alonso für Bayer Leverkusen auch ein zusätzlicher Ansporn. "Es ist klar: Es tut mir sehr leid für Flo", sagte Alonso vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern München und ergänzte: "Jetzt ist ein guter Moment zu zeigen, dass wir eine komplette Mannschaft sind und auch ohne Flo gewinnen können." Leverkusen spiele nun auch für Wirtz, "damit er in der Champions League noch spielen kann".

Damit das klappt, müssen die Rheinländer ein Fußball-Wunder schaffen. Leverkusen ist nach dem 0:3 im Achtelfinal-Hinspiel im Rückspiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) krasser Außenseiter - zumal in Wirtz der beste Spieler fehlt. Der Weltklasse-Akteur fällt wegen einer Innenbandverletzung am Sprunggelenk mehrere Wochen aus.

Nagelsmann wünscht gute Besserung

Wirtz fehlt damit auch Bundestrainer Julian Nagelsmann und der Nationalmannschaft in beiden Duellen des Nations-League-Viertelfinals mit Italien. Im Hinspiel wäre Wirtz wegen einer Gelbsperre ohnehin nicht dabei gewesen.

"Es tut mir sehr leid für Flo. Sowohl im Verein als auch mit der Nationalmannschaft stehen jetzt große Spiele an, die er verpassen und bei denen er Bayer und uns extrem fehlen wird", sagte Nagelsmann. "Das Wichtigste ist jetzt aber seine Gesundheit. Wir alle bei der Nationalmannschaft wünschen ihm gute Besserung und eine schnelle Genesung!"

Rolfes hofft auf Wirtz im Saison-Endspurt

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes sagte: "Der Ausfall von Florian trifft uns natürlich in dieser Phase der Saison, aber wir werden ihn mit einem starken Team auffangen." Das befürchtete Saison-Aus bleibt dem 21-Jährigen immerhin wohl erspart. "Wir kennen Florian und wissen, dass er so schnell wie möglich zurückkommen wird. Alle werden ihn dabei unterstützen. Wir gehen davon aus, dass er zum Saison-Endspurt wieder topfit sein wird", sagte Rolfes.

Wirtz hatte sich am Samstag beim 0:2 gegen Werder Bremen als Einwechselspieler beim Foul seines Kumpels Mitchell Weiser verletzt. Wohl wegen des Rückspiels gegen die Bayern hatte Alonso den Angreifer gegen Werder geschont. Dann musste Wirtz beim Halbzeitstand von 0:1 doch ran, konnte aber nur 14 Minuten mitwirken. Am Ende verließ er das Stadion auf Krücken und wurde in eine Kölner Klinik gebracht. Die Diagnose wurde aber erst am Montag kommuniziert.

Wie viel kann Leverkusen ohne Wirtz leisten?

Wie wichtig der neben Bayerns Jamal Musiala beste deutsche Fußballer für Leverkusen ist, zeigte sich erst am Samstag gegen Werder. Ohne Wirtz, der nur wenige Minuten auf dem Spielfeld stand, ist Bayer nicht dasselbe Team, das in der Vorsaison die nationale Konkurrenz nach Belieben beherrscht hatte.

Vor fast genau drei Jahren war der Top-Fußballer wegen eines Kreuzbandrisses monatelang ausgefallen. (dpa)