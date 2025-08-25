Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wirtz und Liverpool jubeln spät: Irres 3:2 gegen Newcastle

Florian Wirtz (links) kämpft mit Sandro Tonali um den Ball.
Florian Wirtz (links) kämpft mit Sandro Tonali um den Ball. Bild: Owen Humphreys/PA Wire/dpa
Florian Wirtz (links) kämpft mit Sandro Tonali um den Ball.
Florian Wirtz (links) kämpft mit Sandro Tonali um den Ball. Bild: Owen Humphreys/PA Wire/dpa
Fußball
Wirtz und Liverpool jubeln spät: Irres 3:2 gegen Newcastle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Liverpool tut sich gegen Newcastle auch in Überzahl ungewöhnlich schwer. Florian Wirtz bleibt unauffällig. Für den zweiten Sieg in der englischen Liga reicht es trotzdem.

Newcastle.

Mit Nationalspieler Florian Wirtz in der Startelf hat der FC Liverpool in einem verrückten Spiel den zweiten Saisonsieg in der Premier League gefeiert. Der englische Fußballmeister setzte sich bei Champions-League-Teilnehmer Newcastle United spektakulär mit 3:2 (1:0) durch. Zwischenzeitlich hatte das Team von Trainer Arne Slot nach einer 2:0-Führung trotz Überzahl schon den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen müssen.

Ein Teenager trifft für Liverpool zum Sieg

Die Treffer für die Reds erzielten der frühere Bayern-Profi Ryan Gravenberch (35. Minute), der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké (46.) und schließlich der erst 16 Jahre alte Rio Ngumoha in der zehnten Minute der Nachspielzeit. 

Zwar spielte Liverpool nach einer Roten Karte für Newcastles Anthony Gordon kurz vor der Halbzeit sogar in Überzahl, trotzdem traf der brasilianische Kapitän Bruno Guimaraes (57.) nach dem Seitenwechsel zum 1:2. William Osula (88.) sorgte durch den zweiten Treffer für kurzzeitige Ekstase auf den Rängen der Gastgeber, ehe sich Newcastle doch noch geschlagen geben musste.

Der frühere Leverkusener Wirtz, der erneut weitgehend unauffällig blieb, wurde in der 80. Minute ausgewechselt und war beim packenden Finale nur noch Zuschauer. Liverpool liegt nach zwei Siegen mit sechs Punkten in der Tabelle nun als Dritter gleichauf mit Spitzenreiter FC Arsenal und Tottenham Hotspur. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
26.08.2025
3 min.
Wie einst Rooney: Liverpool feiert "Wunderkind" Ngumoha
Erzielt den Siegtreffer für Liverpool: Der erst 16 Jahre alte Ngumoha
Bis zu 150 Millionen Euro war Liverpool der Wechsel von Florian Wirtz wert. Beim Sieg in Newcastle ist aber ein 16 Jahre altes Riesentalent in aller Munde - und das beim Premier-League-Debüt.
08.08.2025
4 min.
Schnelle Titelpremiere? Wirtz schon Blickfang in Liverpool
Florian Wirtz ist der neue Hoffnungsträger in Liverpool.
Florian Wirtz begeistert schon die Liverpool-Fans. Die Erwartungen an den Rekord-Einkauf aus Leverkusen sind hoch. Holt er gleich seinen ersten Titel?
Philip Dethlefs, dpa
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:45 Uhr
1 min.
Geklautes Taxi in Chemnitz wieder aufgetaucht: Wollte sich jemand nur das Geld für die Fahrt sparen?
Aus einem Hinterhof wurde ein Taxi gestohlen.
In der Nacht zu Dienst verschwand im Lutherviertel ein Taxi. Der Toyota war in der Clausstraße geparkt. Nun ist das Taxi wieder da. Weit gekommen ist der Dieb nicht.
Denise Märkisch
13:49 Uhr
2 min.
Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.
Thomas Gräf
Mehr Artikel