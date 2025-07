Wirtz-Vater: Liverpool-Coach Slot hat Hoeneß ausgestochen

Der Vater von Florian Wirtz - gleichzeitig dessen Berater - plaudert über die Hintergründe des Wechsels zum FC Liverpool. Und insbesondere über die Absage an die Bayern, die ihm schwerfiel.

Brauweiler.

Florian Wirtz' Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz tut die Absage seines Sohnes an den FC Bayern München und insbesondere an Uli Hoeneß menschlich leid. "Nuancen" hätten am Ende über den Wechsel zum FC Liverpool entschieden und beim Gehalt habe es auch "keine großen Unterschiede" gegeben, sagte Vater Wirtz im Interview des "Spiegel".