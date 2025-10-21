Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wirtz-Wende in Frankfurt? - Liverpool kommt zum Krisenduell

Florian Wirtz hat weiter Schwierigkeiten beim FC Liverpool.
Florian Wirtz hat weiter Schwierigkeiten beim FC Liverpool. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Musste zuletzt vier Niederlagen in Serie einstecken: Liverpools Trainer Arne Slot. (Archivbild)
Musste zuletzt vier Niederlagen in Serie einstecken: Liverpools Trainer Arne Slot. (Archivbild) Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Kam zuletzt nur als Einwechselspieler zum Einsatz: Florian Wirtz (2. v. r.).
Kam zuletzt nur als Einwechselspieler zum Einsatz: Florian Wirtz (2. v. r.). Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Für den Ex-Leverkusener Florian Wirtz (M) kommt es am Mittwoch zum Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt um Arthur Theate (r). (Archivbild)
Für den Ex-Leverkusener Florian Wirtz (M) kommt es am Mittwoch zum Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt um Arthur Theate (r). (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Florian Wirtz hat weiter Schwierigkeiten beim FC Liverpool.
Florian Wirtz hat weiter Schwierigkeiten beim FC Liverpool. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Musste zuletzt vier Niederlagen in Serie einstecken: Liverpools Trainer Arne Slot. (Archivbild)
Musste zuletzt vier Niederlagen in Serie einstecken: Liverpools Trainer Arne Slot. (Archivbild) Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Kam zuletzt nur als Einwechselspieler zum Einsatz: Florian Wirtz (2. v. r.).
Kam zuletzt nur als Einwechselspieler zum Einsatz: Florian Wirtz (2. v. r.). Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Für den Ex-Leverkusener Florian Wirtz (M) kommt es am Mittwoch zum Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt um Arthur Theate (r). (Archivbild)
Für den Ex-Leverkusener Florian Wirtz (M) kommt es am Mittwoch zum Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt um Arthur Theate (r). (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Fußball
Wirtz-Wende in Frankfurt? - Liverpool kommt zum Krisenduell
Christian Johner und Patrick Reichardt, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Liverpool steckt in der tiefsten Krise seit Jahren. Mittendrin: Florian Wirtz. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt erhält er von einer Trainer-Legende Unterstützung.

Frankfurt/Main.

Der Glanz des FC Liverpool ist nach einem irren Rekord-Transfersommer mit Ausgaben von fast 500 Millionen Euro schnell verblasst. Es knirscht beim englischen Fußball-Meister vor dem Champions-League-Duell bei Eintracht Frankfurt so sehr wie seit Jahren nicht mehr. 

Auch Nationalspieler Florian Wirtz hätte sich sicher andere Vorzeichen für sein erstes Pflichtspiel im Trikot der Liverpooler in Deutschland gewünscht. Wirtz steht sinnbildlich für die Krise der Reds. Am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) droht die fünfte Pleite in Folge. So eine Schreckensserie gab es seit 72 Jahren nicht mehr für Liverpool.

Noch ohne Torbeteiligung in Premier League und Champions League

Von der spielerischen Leichtigkeit der Vergangenheit ist auch bei Wirtz kaum was zu spüren. Die Zahlen sprechen für sich: null Vorlagen, null Tore - sowohl in der Premier League als auch in der Königsklasse. Lediglich im Community Shield - dem englischen Supercup - gelang ihm ein Assist.

Längst sind auf der Insel Diskussionen um den Ausnahmekönner entbrannt, der im Sommer für eine Summe von bis zu 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen gekommen war, aber unter Trainer Arne Slot nicht mal mehr einen Stammplatz sicher hat. Zuletzt kam Wirtz zweimal als Einwechselspieler zum Einsatz.

Kam zuletzt nur als Einwechselspieler zum Einsatz: Florian Wirtz (2. v. r.).
Kam zuletzt nur als Einwechselspieler zum Einsatz: Florian Wirtz (2. v. r.). Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Kam zuletzt nur als Einwechselspieler zum Einsatz: Florian Wirtz (2. v. r.).
Kam zuletzt nur als Einwechselspieler zum Einsatz: Florian Wirtz (2. v. r.). Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Liverpool-Ikone will mehr von Wirtz sehen

"Ich habe nicht erwartet, in den ersten Spielen den Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zu sehen", sagte Ex-Profi und Liverpool-Ikone Jamie Carragher nach dem 1:2 gegen Manchester United am Sonntag dem englischen Sender Sky Sports. "Wir haben noch nicht viel von ihm gesehen."

Bei der vierten Niederlage in Folge wurde Wirtz ebenso wie der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké erst in der 62. Minute eingewechselt. Auf dem Platz spielen beide derzeit trotz hoher Ablösesummen im Sommer nur eine Nebenrolle. 

"Er hat jetzt ein brutales Preisschild umhängen", sagte Frankfurts Coach Dino Toppmöller über Wirtz. Von den Qualitäten des Offensivstars ist er nach wie vor überzeugt. "Das wird ein absoluter Top-Spieler für Liverpool werden."

Klopp schwärmt von Wirtz: "Unglaubliches Talent"

Einer, der weiter an seinen Ex-Club und ebenfalls an Wirtz glaubt, ist Jürgen Klopp. "Warum funktioniert es noch nicht? Weil Entwicklung Zeit braucht. Das kann niemand ändern. Die Leute müssen sich zurechtfinden, sich an Situationen anpassen, sich an Dinge anpassen", sagte die deutsche Trainer-Legende im Podcast "The Diary of A CEO".

Klopp erwartet, dass bei Wirtz früher oder später der Knoten platzt. "Ihr werdet alle eure Worte zurücknehmen müssen, wenn ihr Florian Wirtz falsch einschätzt. Er ist ein unglaubliches Talent", erklärte der Ex-Coach der Reds.

Für den Ex-Leverkusener Florian Wirtz (M) kommt es am Mittwoch zum Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt um Arthur Theate (r). (Archivbild)
Für den Ex-Leverkusener Florian Wirtz (M) kommt es am Mittwoch zum Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt um Arthur Theate (r). (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Für den Ex-Leverkusener Florian Wirtz (M) kommt es am Mittwoch zum Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt um Arthur Theate (r). (Archivbild)
Für den Ex-Leverkusener Florian Wirtz (M) kommt es am Mittwoch zum Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt um Arthur Theate (r). (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa

Eintracht trotz Negativlaufs "mit großem Selbstvertrauen"

In Frankfurt kommt es für Wirtz und Co. nun zum Krisenduell. Denn ähnlich wie der Premier-League-Champion taumelt auch die Eintracht. Die Formkurven beider Teams verlaufen quasi parallel - und zwar stetig bergab.

"Wir gehen da rein und geben unser Bestes - mit großem Selbstvertrauen", sagte Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen. Nur woher soll dieses Selbstvertrauen kommen?

Frankfurter sind heiß auf ein "geiles Spiel"

Nach einem überzeugenden Saisonstart warten die Hessen nun auch schon seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg. In der Defensive reiht sich Patzer an Patzer. Zudem müssen die Frankfurter bis auf weiteres auf Mittelfeldspieler Oscar Højlund wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel verzichten.

An der Vorfreude des Bundesliga-Siebten auf den Königsklasse-Kracher dürfte das alles nichts ändern. "Es ist ein geiles Spiel am Mittwoch. Das sind die Spiele, worauf wir uns alle sehr, sehr drauf freuen", sagte Nationalstürmer Jonathan Burkardt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:20 Uhr
4 min.
Liverpool-Lektion mit Wirtz: "Nummer zu groß" für Frankfurt
Spielte sich selbst aus und Eintracht Frankfurt um Nathaniel Brown (r) noch tiefer in die Krise: Liverpools Florian Wirtz (l).
Der FC Liverpool sorgt gegen Frankfurt für das nächste Debakel eines Bundesligisten in der Champions League. Der Eintracht-Sportvorstand wirkt angefressen. Florian Wirtz hingegen beendet seine Flaute.
Christian Johner und Patrick Reichardt, dpa
20.10.2025
2 min.
Liverpool im Krisenmodus: "Natürlich ist man besorgt"
Florian Wirtz (2. v. r.) und der FC Liverpool befinden sich in einer schwierigen Phase.
Der Druck auf den FC Liverpool nach der vierten Niederlage in Serie wächst. Der Club erlebt den längsten Negativlauf seit fast elf Jahren. Auch Florian Wirtz hat weiter Schwierigkeiten.
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel