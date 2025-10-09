Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  WM 2034 erst 2035? Infantino will Kalender optimieren

Denkt noch über den WM-Termin für 2034 nach: FIFA-Präsident Gianni Infantino.
Denkt noch über den WM-Termin für 2034 nach: FIFA-Präsident Gianni Infantino. Bild: Stefan Jeremiah/FR171756 AP/AP/dpa
Fußball
WM 2034 erst 2035? Infantino will Kalender optimieren
2034 findet die WM in Saudi-Arabien statt - möglicherweise aber auch erst 2035. Und neben dem Wetter spielt bei der Terminplanung auch die Religion eine Rolle.

Rom.

Wie schon 2022 in Katar könnte auch die Fußball-WM 2034 mit Saudi-Arabien als Gastgeber in den europäischen Wintermonaten stattfinden - möglicherweise sogar erst Anfang 2035. "Natürlich müssen wir uns den Kalender ansehen, ihn optimieren und prüfen, wie wir Wettbewerbsformate finden können, die den neuen Anforderungen des Kalenders vielleicht etwas besser gerecht werden", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino vor Medienvertretern am Rande der Generalversammlung der europäischen Club-Vereinigung ECA in Rom. Unter anderem die Nachrichtenagentur AP zitierte den Schweizer.

Da im Jahr 2034 der muslimische Fastenmonat Ramadan auf November und Dezember fällt, werde erwartet, dass die FIFA mit der WM-Endrunde auf Anfang 2035 ausweicht, berichtete das Portal "The Athletic". In Saudi-Arabien ist der Islam die offizielle Staatsreligion.

"Die Welt dreht sich weiter, und wir müssen stets versuchen, uns zu verbessern", sagte Infantino mit Blick auf mögliche Hitze-Perioden im Juni und Juli. Üblicherweise finden Welt- und Europameisterschaften in diesen beiden Monaten statt. 2022 war die WM aufgrund der extrem heißen Sommermonate in Katar auf November und Dezember verlegt worden. (dpa)

