WM-Aus für Reichel: Eishockey-Team ohne NHL-Star

Nach drei Siegen zum WM-Beginn gibt es für die Eishockey-Nationalmannschaft eine schlechte Nachricht. Vor den Duellen mit den Top-Nationen ist klar, dass es für NHL-Star Reichel nicht weitergeht.

Herning.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss in den restlichen Spielen bei der Weltmeisterschaft ohne NHL-Stürmer Lukas Reichel auskommen. Der 22-Jährige von den Chicago Blackhawks zog sich am Dienstag beim 5:2 gegen Norwegen eine Schulterverletzung zu und kann in Dänemark nicht mehr spielen.