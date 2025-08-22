Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • WM-Auslosung in Washington - Trump spricht über Putin-Besuch

Donald Trump präsentiert den WM-Pokal
Donald Trump präsentiert den WM-Pokal Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Donald Trump präsentiert den WM-Pokal
Donald Trump präsentiert den WM-Pokal Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Fußball
WM-Auslosung in Washington - Trump spricht über Putin-Besuch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anfang Dezember werden die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost. In Washington, nicht in Las Vegas. Warum Trump bei der Verkündung ein Bild von sich und Wladimir Putin zeigt.

Washington.

Den WM-Pokal bekam Donald Trump schon einmal von FIFA-Präsident Gianni Infantino in die Hand gedrückt. "Das ist ein wunderschönes Stück Gold", schwärmte der US-Präsident im Oval Office und fragte den Fußball-Weltverbandschef: "Darf ich ihn behalten?"

Trump war es vorbehalten, beim gemeinsamen Termin im Weißen Haus zu verkünden: Die Auslosung zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird am 5. Dezember in Washington stattfinden. In der Kultureinrichtung Kennedy Center der US-Hauptstadt werden die Lose gezogen. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Auslosung in Las Vegas ausgerichtet wird.

Politisch aufgeladen

Wie politisch aufgeladen die Weltmeisterschaft werden könnte - davon gab Trump einen Vorgeschmack. Er zückte ein Foto von sich und Kremlchef Wladimir Putin von dem umstrittenen Alaska-Gipfel zum Ukraine-Krieg. 

Trump zeigt ein Foto von sich und Putin.
Trump zeigt ein Foto von sich und Putin. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Trump zeigt ein Foto von sich und Putin.
Trump zeigt ein Foto von sich und Putin. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa

"Dieser Mann heißt Wladimir Putin, von dem ich ausgehe, dass er kommen wird, je nachdem was passiert", sagte Trump. Welches Ereignis er genau meint, präzisierte er nicht. In den kommenden Wochen stünden einige Ereignisse an, von denen abhängig sei, ob Putin komme oder nicht. Trump meinte damit die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Sportlich wird Russland bei der WM nicht dabei sein. Seit Beginn des Angriffskriegs ist das Land im Weltfußball suspendiert, das Nationalteam darf damit auch nicht an der Qualifikation teilnehmen.

Wenig später sagte Infantino, man wolle, dass Menschen kommen und die Weltmeisterschaft genießen und Spaß haben. Trump erhielt ein übergroßes Ticket für das Finale als Geschenk überreicht. In Anlehnung an seine Amtszeiten als 45. und 47. Präsident lautet die Ticketnummer 45/47.

Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt

Das Turnier mit 48 Nationen in den USA, Mexiko und Kanada steigt im Sommer 2026. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni in Mexiko-Stadt angesetzt. Das Finale findet am 19. Juli in East Rutherford nahe New York statt.

Schon bei der Club-WM in diesem Sommer hatte die FIFA die Nähe zu Trump gesucht - und unter anderem eine Pressekonferenz mit dem US-Präsidenten im Trump Tower in New York abgehalten.

DFB-Auswahl startet Anfang September in Qualifikation

Neben den drei Gastgebern USA, Mexiko und Kanada haben sich bislang zehn weitere Nationen sportlich qualifiziert. Aus Südamerika sind neben Weltmeister Argentinien auch Ecuador und Rekordsieger Brasilien dabei. Dazu haben Australien, Japan, Iran, Südkorea, Jordanien, Usbekistan und Neuseeland ihr Ticket gelöst.

Die deutsche Mannschaft startet am 4. September in Bratislava in die Vorausscheidung. Die Qualifikationsgruppe A mit den Gegnern Slowakei, Nordirland und Luxemburg gilt für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Pflichtaufgabe.

Zum Zeitpunkt der Auslosung werden erst 42 der 48 Teilnehmer ermittelt sein. Sechs weitere Nationen - darunter vier aus Europa - lösen ihr Ticket erst im März 2026 in Playoff-Spielen. Jene sechs Teilnehmer dürften bei der Auslosung als Platzhalter ausgelost werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
30.07.2025
2 min.
Bericht: WM-Auslosung am 5. Dezember in Las Vegas
Infantino bei der WM-Auslosung 2022.
Knapp ein halbes Jahr vor der WM-Auslosung hat die FIFA noch keine Details zu dem Event veröffentlicht. In einem Bericht werden nun Datum und Ort genannt.
23.08.2025
3 min.
Trump zieht WM-Lose? "Interessanter Vorschlag"
Gianni Infantino überreicht den WM-Pokal an Donald Trump.
Die Auslosung zur Fußball-WM 2026 findet in der Stadt des Amtssitzes von Donald Trump statt. Welche Rolle wird der US-Präsident bei der Gala spielen?
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel