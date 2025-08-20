Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  WM-Comeback? Müller traut es Neuer zu

Er kann es noch: Müller traut Neuer WM-Rückkehr zu
Fußball
WM-Comeback? Müller traut es Neuer zu
Nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen wird weiter über eine WM-Rückkehr von Manuel Neuer spekuliert. Ein Ex-Kollege traut es dem Torwart zu.

Vancouver.

Sepp Maier, Lothar Matthäus und nun Thomas Müller: Immer mehr Fußball-Prominente trauen Manuel Neuer ein WM-Comeback in der deutschen Nationalmannschaft im nächsten Jahr zu. "Wenn Manuel zu dem Zeitpunkt fit ist und so im Tor beim FC Bayern steht, wie ich ihn kenne, dann traue ich ihm die Rolle als deutsche Nummer eins bei der WM 2026 absolut zu", sagte Neuers langjähriger Kollege Müller der "Sport Bild".

Der 39 Jahre alte Neuer hat seine Nationalmannschaftskarriere im vergangenen Sommer nach der Heim-EM eigentlich beendet. Sein Nachfolger, Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen, fällt nach einer Rückenoperation monatelang aus. Beim FC Barcelona droht ihm nach Jahren als Stammtorhüter nur die Reservistenrolle. Ein Wechsel und die dringend benötigte Spielpraxis dürfte frühestens im Januar möglich sein. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko findet im Sommer 2026 statt.

Matthäus und Maier mit klarer Meinung

"Die Besten sollten spielen, Manu hat bei der Club-WM gezeigt, dass er nichts von seinem Können eingebüßt hat. Er und ter Stegen sind unsere überragenden Torhüter. Die anderen sind gut, aber für den WM-Titel reicht das nicht", hatte der 64 Jahre alte Matthäus im "Kicker"-Interview gesagt. 

Es wäre "die beste Lösung, wenn man Neuer jetzt von seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft überzeugen könnte", hatte Torwart-Legende Sepp Maier dem Nachrichtenportal "t-online" im Blick auf die ter-Stegen-Verletzung gesagt. Bundestrainer Julian Nagelsmann empfahl der 81-Jährige, mit dem Bayern-Torhüter darüber zu sprechen, ob dieser "in dieser Situation" wieder helfen würde. Die WM-Qualifikation beginnt im September.

WM für Müller Zukunftsmusik

Müller spielt seit kurzem bei den Vancouver Whitecaps in Kanada. Zu seiner eigenen Rolle bei der WM hat Müller noch keine konkreten Pläne. "In der MLS geht’s jetzt in die entscheidende Phase der Saison. Das ist also reine Zukunftsmusik für mich", sagte er. (dpa)

