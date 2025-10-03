Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • WM für alle Fans? Klinsmann: "Garantieren kann das keiner"

Der frühere deutsche Nationaltrainer Jürgen Klinsmann. (Archiv)
Der frühere deutsche Nationaltrainer Jürgen Klinsmann. (Archiv) Bild: Silas Stein/dpa
Der frühere deutsche Nationaltrainer Jürgen Klinsmann. (Archiv)
Der frühere deutsche Nationaltrainer Jürgen Klinsmann. (Archiv) Bild: Silas Stein/dpa
Fußball
WM für alle Fans? Klinsmann: "Garantieren kann das keiner"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit fast 30 Jahren lebt Jürgen Klinsmann in den USA. Der frühere deutsche Nationaltrainer freut sich auf die WM im kommenden Jahr. Gleichzeitig macht er sich Sorgen.

New York.

Der frühere Fußball-Bundestrainer Jürgen Klinsmann hofft inmitten der politischen Turbulenzen in den USA auf mehr Klarheit für Fans weltweit vor der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. "Natürlich hoffen wir, dass es eine WM wird, wo die Türen auf sind für alle Fans. Und dass sich viele, viele Dinge regeln werden über die nächsten neun bis zehn Monate. Aber garantieren kann dir das keiner", sagte der Ex-Profi RTL, ntv und "sport.de" am Rande der Vorstellung des neuen Spielballs für das Turnier in New York.

Die WM, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird, beginnt am 11. Juni 2026. Deutschland hat die Qualifikation noch nicht geschafft. 

US-Präsident Donald Trump hat für Menschen aus mehreren Ländern eine Einreisesperre verhängt, darunter auch aus dem Iran, dessen Nationalteam bereits für die WM qualifiziert ist. Die USA sollen Verbandsangaben zufolge etwa der iranischen Delegation die Einreise zur WM-Auslosung verweigert haben. Einige Fans sorgen sich, ob sie ein Visum erhalten und Spiele vor Ort überhaupt verfolgen können.

In der Anordnung des US-Präsidenten ist mit Blick auf die WM sowie Olympia 2028 in Los Angeles allerdings auch festgehalten, dass es Ausnahmen von der Sperre für Athletinnen und Athleten, Trainer, Betreuer und direkte Verwandte geben soll. 

Klinsmann: "Wir leben in einer sehr unruhigen Zeit weltweit"

Klinsmann lebt nach eigenen Angaben seit fast 30 Jahren in den USA. Die Austragung sei etwas "ganz, ganz Besonderes. Diese Weltmeisterschaft nächstes Jahr in den USA, Mexiko und Kanada wird gigantisch. Das wird was Riesenriesengroßes, weil die Amerikaner generell so denken." 

Doch die politische Situation besorgt auch den 61-Jährigen: "Wir leben in einer sehr unruhigen Zeit weltweit und deswegen ist die Hoffnung einfach nur da, dass sich alles irgendwie in die Balance bringt und wir eine Weltmeisterschaft erleben in den drei Ländern, ohne Probleme, ohne irgendwelche Diskussionen. Dass der Sport wirklich im Vordergrund steht. Aber die Garantie haben wir natürlich nicht." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:37 Uhr
2 min.
FIFA stellt neuen Ball für die WM vor
Florian Wirtz mit dem offiziellen WM-Spielball "Trionda".
Er ist da: Der Ball für die erste WM-Endrunde in drei Ländern. Das macht sich auch beim Design und beim Namen bemerkbar.
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
02.10.2025
2 min.
Iranischer Verband: USA verweigern Einreise zur WM-Auslosung
Die USA sollen die Einreise einer Delegation des iranischen Fußballverbands zur WM-Auslosung verweigert haben. (Archivbild)
Schon länger wird befürchtet, dass die WM-Teilnahme der iranischen Fußballer aus politischen Gründen schwierig werden könnte. Nun tritt das erste Problem auf.
Mehr Artikel