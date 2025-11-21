Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • WM-Spitzenreiter Norris mit bester Zeit im zweiten Training

Lando Norris kam mit seinem McLaren überraschend gut zurecht in den ersten Einheiten.
Lando Norris kam mit seinem McLaren überraschend gut zurecht in den ersten Einheiten. Bild: Eric Gay/AP/dpa
Formel 1
WM-Spitzenreiter Norris mit bester Zeit im zweiten Training
Las Vegas und McLaren, das war bislang keine Liebesbeziehung. Im zweiten Training gelingt Lando Norris dann aber die beste Zeit aller Fahrer. Eine Streckenabdeckung spielt dabei eine Rolle.

Las Vegas.

WM-Spitzenreiter Lando Norris hat das zweite freie Formel-1-Training vor dem Grand Prix in Las Vegas überraschend mit der besten Zeit abgeschlossen. Der britische McLaren-Pilot zählte wegen der Ergebnisse seines Rennstalls in den vergangenen beiden Jahren eigentlich nicht zu den Kandidaten, von denen ein starkes Wochenende erwartet worden war. 

Rang zwei holte sich Kimi Antonelli im Mercedes mit einem Rückstand von 0,029 Sekunden, die drittbeste Zeit fuhr Charles Leclerc im Ferrari. Leclerc war im ersten freien Training noch der Schnellste gewesen, Norris mit seiner Zeit nur auf Rang sechs gelandet. "Die Strecke verändert sich noch immer schnell, aber wir sehen konkurrenzfähig aus", sagte McLaren-Sportchef Zak Brown dem TV-Sender ESPN. 

Die zweite Einheit auf dem Stadtkurs in der Glücksspiel-Metropole wurde allerdings frühzeitig abgebrochen, bevor viele Konkurrenten noch schnellere Runden drehen konnten. Grund dafür war der Verdacht auf eine lose Abdeckung auf der Strecke, der sich dann allerdings nicht bestätigte. Erinnerungen an das Jahr 2023, als ein loser Gulli-Deckel stundenlange Verzögerungen auslöste, wurden dennoch kurz wach.

Der Strip in Las Vegas zählt zu den optischen Highlights der Strecke.
Der Strip in Las Vegas zählt zu den optischen Highlights der Strecke. Bild: John Locher/AP/dpa
Norris geht als WM-Spitzenreiter ins drittletzte Rennen der Saison. Auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri hat er 24 Punkte Vorsprung, Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull liegt 49 Zähler hinter Rang eins. (dpa)

