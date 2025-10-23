Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • WM-Spitzenreiter Piastri: Keine Gedanken an Verstappen

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri will sich nicht vom wiedererstarkten Max Verstappen ablenken lassen.
WM-Spitzenreiter Oscar Piastri will sich nicht vom wiedererstarkten Max Verstappen ablenken lassen. Bild: Fernando Llano/AP/dpa
WM-Spitzenreiter Oscar Piastri will sich nicht vom wiedererstarkten Max Verstappen ablenken lassen.
WM-Spitzenreiter Oscar Piastri will sich nicht vom wiedererstarkten Max Verstappen ablenken lassen. Bild: Fernando Llano/AP/dpa
Formel 1
WM-Spitzenreiter Piastri: Keine Gedanken an Verstappen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Oscar Piastri will nach vier Rennen ohne Sieg auch angesichts eines wiedererstarkten Max Verstappen nichts ändern an seiner Herangehensweise. Eine Änderung im Team-Duell mit Lando Norris gibt es aber.

Mexiko-Stadt.

Oscar Piastri will sich nicht mit dem wiedererstarkten Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen beschäftigen. "Ich habe nichts davon, wenn ich mir darüber Gedanken mache", sagte der 24 Jahre alte Australier, der in den vergangenen vier Grand Prix 64 Punkte auf den viermaligen Weltmeister einbüßte. "Die Form, die er seit Monza hat, ist schon eine Überraschung", räumte Piastri ein. 

Enges Titelrennen

Der McLaren-Pilot führt in der WM-Wertung mit 346 Punkten. Zweiter ist sein britischer Teamkollege Lando Norris mit 332 Zählern, Verstappen kommt im Red Bull auf 306. Er gewann drei der vergangenen vier Rennen. Verstappen sei schneller wieder im Kampf um den Titel, als er gedacht habe, meinte Piastri. 

An seiner eigenen Herangehensweise will er nach seinerseits vier Rennen ohne Sieg aber nichts ändern durch den Druck von Verstappen. Mit Blick auf die fünf kommenden Grand Prix, angefangen mit dem Rennen in Mexiko-Stadt an diesem Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky), prophezeite Piastri: "Es wird eng, egal wo wir fahren werden."

Neuanfang im Stall-Duell von McLaren 

Das gilt auch für das Duell mit seinem Teamkollegen. Nach dem Unfall und dem Aus von beiden im Sprint von Austin übernahm Piastri einen Teil der Verantwortung für den Crash gleich zu Beginn in der ersten Kurve. Die von den Teambossen verhängten Konsequenzen für Norris für einen Vorfall in Singapur wurden in dem Zusammenhang wieder zurückgenommen - wie die aussahen, verrieten die McLaren-Bosse allerdings auch nicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:32 Uhr
4 min.
Tour-Finale von Power Plush im „Atomino“: Herzen an die Macht!
Power Plush im Atomino.
Die Chemnitzer Band Power Plush hat am Freitagabend im Atomino ihre Deutschland-Tour zum aktuellen Album „Love Language“ beendet. Wächst in der Stadt hier eine dritte Indie-Macht heran?
Tim Hofmann
23.10.2025
3 min.
Nach Abriss eines Schandflecks im Erzgebirge: Was aus dem Grundstück wird
Das Grundstück vor der Kirche ist nicht groß, aufgrund seiner Lage aber stadtbildprägend.
Direkt neben der Kirche ist im Zentrum von Thum eine freie Fläche entstanden. Die soll zu einem kleinen Schmuckstück werden und dabei auch noch dem Klimawandel Rechnung tragen. Nun wurden drei Varianten vorgestellt.
Kjell Riedel
24.10.2025
1 min.
A 72 bei Zwickau zwei Stunden voll gesperrt: Warum ganz schnell ein Bautrupp anrücken musste
Auf der A 72 bei Zwickau gab es am Donnerstag eine Vollsperrung.
Der Verkehr wurde am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr abgeleitet - ohne Ankündigung im Vorfeld. Für die Vorbereitung der Baumaßnahme gab es nicht viel Zeit.
Holger Frenzel
19.10.2025
3 min.
Verstappen gibt McLaren-Duo Lehrstunde
Max Verstappen lässt der Konkurrenz keine Chance.
Pole für den Sprint, Sieg im Sprint, Pole für das Hauptrennen: Max Verstappen ist in Titelform. Nicht so das McLaren-Duo.
23.10.2025
5 min.
Eifel-Faktor im unheimlichen WM-Kampf: Was spricht für wen?
Fünfmal hat Max Verstappen schon das Rennen in Mexiko gewonnen. (Archivbild)
104 Punkte lag Max Verstappen schon zurück. 64 hat er aufgeholt. Macht er so weiter? Was spricht für den Titelverteidiger, was für Oscar Piastri, was für Lando Norris?
Jens Marx, dpa
11:30 Uhr
1 min.
Brand in Plauener Pflegeheim: Bewohner im Krankenhaus verstorben
Ein Mann erlitt schwerste Brandverletzungen im Pflegeheim am Kastanienweg.
Am Freitag hat ein plötzlicher Brand Bewohner und Mitarbeitende eines Pflegeheims in Plauen erschüttert. Die Ursache steht nach wie vor nicht fest.
Jonas Patzwaldt und Gunter Niehus
Mehr Artikel