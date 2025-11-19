Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • WM-Teilnahme perfekt: Robertson denkt an verstorbenen Jota

Der schottische Fußballprofi Andrew Robertson. (Archiv)
Der schottische Fußballprofi Andrew Robertson. (Archiv) Bild: Marius Becker/dpa
Der schottische Fußballprofi Andrew Robertson. (Archiv)
Der schottische Fußballprofi Andrew Robertson. (Archiv) Bild: Marius Becker/dpa
Fußball
WM-Teilnahme perfekt: Robertson denkt an verstorbenen Jota
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum ersten Mal nach 1998 nimmt Schottland wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Kapitän Robertson denkt im Moment des großen Triumphs an seinen verstorbenen Ex-Kollegen.

Glasgow.

Der schottische Fußballprofi Andrew Robertson hat nach der perfekt gemachten WM-Teilnahme an seinen im Sommer verstorbenen früheren Teamkollegen Diogo Jota gedacht. Die Nordeuropäer fahren dank des spektakulären 4:2 gegen Dänemark zum ersten Mal nach 1998 wieder zu einer WM. 

"Ich konnte ihn den ganzen Tag nicht aus dem Kopf bekommen", wurde der 31 Jahre alte Kapitän der Schotten nach der Partie zitiert. Robertson wisse, dass Jota irgendwo sein werde und lächeln würde.

Spielten gemeinsam für Liverpool: Der mittlerweile verstorbene Diogo Jota (2. v. l.) und Andrew Robertson (2. v. r.). (Archiv)
Spielten gemeinsam für Liverpool: Der mittlerweile verstorbene Diogo Jota (2. v. l.) und Andrew Robertson (2. v. r.). (Archiv) Bild: Laurence Griffiths/PA Wire/dpa
Spielten gemeinsam für Liverpool: Der mittlerweile verstorbene Diogo Jota (2. v. l.) und Andrew Robertson (2. v. r.). (Archiv)
Spielten gemeinsam für Liverpool: Der mittlerweile verstorbene Diogo Jota (2. v. l.) und Andrew Robertson (2. v. r.). (Archiv) Bild: Laurence Griffiths/PA Wire/dpa

"Wir haben so viel über die Weltmeisterschaft gesprochen. Er hat die letzte wegen einer Verletzung verpasst, ich habe sie verpasst, weil sich Schottland nicht qualifiziert hat. Und wir haben immer darüber diskutiert, wie es wohl wäre, zur Weltmeisterschaft zu fahren", fügte er hinzu.

Beide Profis hatten gemeinsam zwischen 2020 und 2025 für den FC Liverpool gespielt. Jota und sein Bruder André Silva waren Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
06.11.2025
2 min.
Ronaldo: "Auf der Welt ist keiner berühmter als ich"
Cristiano Ronaldo spricht über seinen Bekanntheitsgrad. (Archivbild)
Donald Trump oder Cristiano Ronaldo - wer ist berühmter? Der portugiesische Fußballstar hat eine klare Meinung dazu und sagt, was ein WM-Titel mit Portugal bedeuten würde.
18.11.2025
2 min.
WM-Ticket für Rangnick - Schottland jubelt spät
Ex-Bundesliga-Profi Michael Gregoritsch sicherte Österreich das WM-Ticket.
Dank Michael Gregoritsch fährt Österreich zur WM. Auch Spanien, die Schweiz und Belgien haben das Direkt-Ticket sicher. Am größten aber ist der Jubel in Schottland.
09:14 Uhr
2 min.
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt Bundesverdienstkreuz
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt das Bundesverdienstkreuz. (Archivfoto)
Gerade hat der Ex-Fußballnationalspieler Gerald Asamoah das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Nun wird Toni Kroos damit ausgezeichnet. Dabei geht es weniger um seine sportlichen Erfolge.
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel