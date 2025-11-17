Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • WM-Ticket für die Niederlande - Playoffs für Lewandowski

Tijjani Reijnders (vorne) brachte die Niederländer in Führung
Tijjani Reijnders (vorne) brachte die Niederländer in Führung Bild: Peter Dejong/AP/dpa
Tijjani Reijnders (vorne) brachte die Niederländer in Führung
Tijjani Reijnders (vorne) brachte die Niederländer in Führung Bild: Peter Dejong/AP/dpa
Fußball
WM-Ticket für die Niederlande - Playoffs für Lewandowski
Die Niederlande fahren zur WM, ein klarer Sieg gegen Litauen reicht für das Ticket. Robert Lewandowski muss mit Polen dagegen noch bangen.

Amsterdam.

Die Niederlande hat sich wie erwartet das Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gesichert. Die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman setzte sich im abschließenden Qualifikationsspiel locker mit 4:0 (1:0) gegen Litauen durch und beseitigte damit nur noch theoretische Restzweifel. Tijjani Reijnders (16. Minute), Cody Gakpo (58.), Xavi Simons (60.) und Donyell Malen (62.) machten die Tore für Oranje.

Verfolger Polen dagegen muss trotz eines schmeichelhaften 3:2 (1:1)-Erfolgs bei Außenseiter Malta in die Playoffs. Robert Lewandowski (32.), Pawel Wszolek (59.) und Piotr Zielinski (85.)erzielten die Tore für die Polen, die die Niederländer selbst bei einem Sieg kaum noch hätten einholen können. Irvin Cardona (36.) und Teddy Teuma (68./Foulelfmeter) trafen für Malta.

Drei Tore innerhalb von vier Minuten

Obwohl die WM-Quali angesichts von drei Punkten Vorsprung und des deutlich besseren Torverhältnisses schon vorher praktisch festgestanden hatte, setzte Bondscoach Koeman in Amsterdam auf seine Schlüsselspieler. Und das zahlte sich aus: Die Gastgeber dominierten die Partie und gingen durch Reijnders verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Gakpo und die ehemaligen Bundesliga-Profis Xavi und Malen mit einem Dreifachschlag innerhalb von vier Minuten für die Entscheidung. (dpa)

