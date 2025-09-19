Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • WM-Tickets: 4,5 Millionen Anmeldungen bei Vorverkaufsziehung

Beim Fußball-Weltverband FIFA sind viele Ticket-Anfragen eingegangen (Archivbild)
Beim Fußball-Weltverband FIFA sind viele Ticket-Anfragen eingegangen (Archivbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
WM-Tickets: 4,5 Millionen Anmeldungen bei Vorverkaufsziehung
Die erste Phase des Ticketverkaufs für die WM 2026 ist gleich ein großer Renner für den Weltverband. Doch eine erfolgreiche Bewerbung bedeutet nicht automatisch auch eine Eintrittskarte.

Zürich.

Die Tickets für die Fußball-WM im kommenden Sommer sind heiß begehrt. Während der zehntägigen Phase der Vorverkaufsziehung haben sich nach Angaben des Weltverbandes FIFA mehr als 4,5 Millionen Fans aus 216 Ländern für die erste Chance auf Eintrittskarten für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko beworben.

Die meisten Anmeldungen gingen von Einwohnern der drei Gastgeberländer ein. Deutschland belegt in diesem Nachfrage-Ranking den vierten Platz vor England. Dabei war die Anmeldung in dieser ersten Phase nur mit einer Visa-Karte möglich - der Zahlkartenanbieter ist Sponsor des Weltverbandes und hat in der ersten Phase die Exklusivrechte.

Der FIFA-Boss schwärmt

"Das ist nicht nur ein herausragendes Ergebnis, sondern auch ein starkes Zeichen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Die ganze Welt wolle bei der erstmals auf 48 Teams aufgestockten WM dabei sein. Nordamerika werde "zu einer einzigartigen Bühne für die ganze Welt", sagte Infantino.

Nach der Ziehung wird erfolgreichen Bewerbern für den Kauf von Tickets - sofern verfügbar - ein Datum sowie ein Zeitfenster zugeteilt. Mit einer Ziehung ist nicht garantiert, dass im jeweiligen Zeitfenster auch wirklich Tickets erhältlich sind.

Weitere Verkaufsphasen beginnen im Oktober. Die Anmeldephase für die Frühticketziehung startet am 27. Oktober, der Verkauf steigt dann zwischen Mitte November und Anfang Dezember. Phase drei beginnt nach der Gruppenauslosung, die am 5. Dezember in Washington stattfindet. Dann können sich Fans auch für feststehende Duelle bewerben. (dpa)

