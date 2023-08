Wo der DFB-Pokal im TV läuft

Wer zeigt welche Spiele? Diese Frage stellt sich auch vor der 1. Runde des DFB-Pokals.

Berlin. Vom DFB-Pokal gibt es deutlich mehr Live-Übertragungen ohne Zusatzkosten als von der Fußball-Bundesliga. ARD und ZDF haben sich bei der bisher letzten Ausschreibung insgesamt 15 Spiele des nationalen Cup-Wettbewerbs pro Saison gesichert. Der Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund gilt bis 2025/26.

Das ZDF beginnt am Freitag mit dem Duell der Zweitligisten Eintracht Braunschweig und FC Schalke 04 (20.45 Uhr). Am Montag überträgt die ARD das Heimspiel des Zweitligisten VfL Osnabrück gegen den Erstligisten 1. FC Köln (20.45 Uhr). Noch mehr Live-Fußball ohne Zusatzkosten gibt es am Samstag bei Sat.1. Der Privatsender zeigt den Supercup zwischen Meister FC Bayern München und RB Leipzig (20.45 Uhr).

ZDF zeigt Bayern-Spiel

ARD und ZDF übertragen auch zwei weitere Partien der ersten Runde des DFB-Pokals. Das Zweite zeigt am 26. September das Heimspiel des Drittliga-Aufsteigers Preußen Münster gegen den FC Bayern München. Einen Tag später läuft das Spiel von Pokalverteidiger RB Leipzig beim Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden im Ersten.

Außerdem dürfen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender umfangreiche Höhepunkt-Sendungen ausstrahlen, etwa in der "Sportschau" am Samstagabend (ab 18.00 Uhr) und am Sonntagabend (ab 19.00 Uhr). Auch die Clip-Verwertung im Internet gehört zu den Rechten von ARD und ZDF. Highlights aller Partien gibt es zudem ab 6.00 Uhr am Folgetag bei Sport1.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele des DFB-Pokals live. Die Übertragungen sind allerdings nicht im Bundesliga-Paket enthalten, sondern - wie etwa Tennis und Formel 1 - im Sport-Paket. Neukunden zahlen im ersten Jahr pro Monat 20 Euro. Danach kostet es 28 Euro monatlich. (dpa)