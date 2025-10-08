Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wolff über Horner: "Er fehlt definitiv"

Horner (links) und Wolff haben sich in der Formel 1 oft gestritten. (Archivbild)
Horner (links) und Wolff haben sich in der Formel 1 oft gestritten. (Archivbild) Bild: Georg Hochmuth/apa/dpa
Horner (links) und Wolff haben sich in der Formel 1 oft gestritten. (Archivbild)
Horner (links) und Wolff haben sich in der Formel 1 oft gestritten. (Archivbild) Bild: Georg Hochmuth/apa/dpa
Formel 1
Wolff über Horner: "Er fehlt definitiv"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Christian Horner war über lange Jahre eine der prägenden Figuren in der Formel 1 und oft der Widersacher von Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Der äußert sich nun unerwartet über den Ex-Red-Bull-Macher.

Singapur.

Seit dem Abschied von Christian Horner bei Red Bull ist der Formel 1 etwas verloren gegangen, findet sein langjähriger Widersacher Toto Wolff. "Er fehlt definitiv", sagte der Mercedes-Teamchef in einem Interview der "Sport Bild". "Für die Formel 1 ist es gut, wenn es polarisierende Protagonisten gibt. Wir brauchen Persönlichkeiten in diesem Sport. Es braucht einen Bösewicht. In der Form war Christian immer gut, weil er sich auch in der Rolle wohlgefühlt hat." Horner sei gut vor Kameras gewesen und habe gewusst, "wie er sie für sich nutzen kann. Das fehlt jetzt ein wenig, weil es aktuell keine Reibereien gibt."

Horner hatte im Juli nach rund 20 Jahren seinen Chefposten bei Red Bull räumen müssen, vor Kurzem einigten sich die beiden Seiten auf eine satte Abfindung in zweistelliger Millionenhöhe. Abgeschlossen hat der Brite mit der Königsklasse des Motorsports aber offenbar noch nicht. Der 51-Jährige rufe derzeit "so ziemlich jeden Teambesitzer" an, verriet Aston-Martin-Rennleiter Andy Cowell zuletzt in Singapur. 

Wolff, der sich mit Horner oft intensiv gestritten hat, äußerte sich zurückhaltend auf die Frage, ob er dem ehemaligen Kontrahenten zu einer Rückkehr raten würde. "Das muss er für sich selbst entscheiden. Ich weiß nicht, ob er das Gefühl hat, noch eine offene Rechnung zu haben und es allen beweisen zu wollen", sagte der 53-Jährige. "Er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er weiß, wie man Siege holt und Titel gewinnt. Den Erfolg kann man ihm nicht absprechen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
2 min.
Trennung nach 20 Jahren vollzogen: Horner verlässt Red Bull
Die Trennung wurde am Montag endgültig vollzogen.
Er war Red-Bull-Teamchef beim Einstieg 2005. Er war der Teamchef bei den Erfolgen von Sebastian Vettel und Max Verstappen. Nach der Absetzung in diesem Jahr hat er Red Bull nun ganz verlassen.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
04.10.2025
2 min.
Schnelle Formel-1-Rückkehr? Horner ruft Teambesitzer an
Um eine schnelle Rückkehr von Christian Horner in die Formel 1 gibt es derzeit viele Gerüchte.
Christian Horner sucht nach seinem Aus bei Red Bull offenbar den schnellen Weg zurück in die Formel 1. Welche Optionen der Ex-Teamchef derzeit auslotet.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel