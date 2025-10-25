Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wolfsburg atmet auf: Niederlagenserie endet beim HSV

Traf entscheidend für den VfL Wolfsburg: Adam Daghim
Traf entscheidend für den VfL Wolfsburg: Adam Daghim Bild: Marcus Brandt/dpa
Auf sein 1:0 gelang dem HSV keine Antwort mehr.
Auf sein 1:0 gelang dem HSV keine Antwort mehr. Bild: Marcus Brandt/dpa
Die ganze Konzentration nutzte nichts: HSV-Stürmer Ransford Königsdörffer verschoss den Foulelfmeter.
Die ganze Konzentration nutzte nichts: HSV-Stürmer Ransford Königsdörffer verschoss den Foulelfmeter. Bild: Marcus Brandt/dpa
Hielt einen Foulelfmeter: Wolfsburgs Torwart Kamil Grabara
Hielt einen Foulelfmeter: Wolfsburgs Torwart Kamil Grabara Bild: Marcus Brandt/dpa
HSV-Trainer Merlin Polzin gestikulierte am Spielfeldrand.
HSV-Trainer Merlin Polzin gestikulierte am Spielfeldrand. Bild: Marcus Brandt/dpa
Traf entscheidend für den VfL Wolfsburg: Adam Daghim
Traf entscheidend für den VfL Wolfsburg: Adam Daghim Bild: Marcus Brandt/dpa
Auf sein 1:0 gelang dem HSV keine Antwort mehr.
Auf sein 1:0 gelang dem HSV keine Antwort mehr. Bild: Marcus Brandt/dpa
Die ganze Konzentration nutzte nichts: HSV-Stürmer Ransford Königsdörffer verschoss den Foulelfmeter.
Die ganze Konzentration nutzte nichts: HSV-Stürmer Ransford Königsdörffer verschoss den Foulelfmeter. Bild: Marcus Brandt/dpa
Hielt einen Foulelfmeter: Wolfsburgs Torwart Kamil Grabara
Hielt einen Foulelfmeter: Wolfsburgs Torwart Kamil Grabara Bild: Marcus Brandt/dpa
HSV-Trainer Merlin Polzin gestikulierte am Spielfeldrand.
HSV-Trainer Merlin Polzin gestikulierte am Spielfeldrand. Bild: Marcus Brandt/dpa
1. Bundesliga
Wolfsburg atmet auf: Niederlagenserie endet beim HSV
Claas Hennig, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der VfL Wolfsburg kann doch noch gewinnen. Der 1:0-Sieg beim Hamburger SV kommt zum richtigen Zeitpunkt. Der HSV erlebt nach einer starken Phase erstmals wieder einen Dämpfer.

Hamburg.

Der VfL Wolfsburg hat einen Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga gelandet. Nach vier Niederlagen nacheinander kamen die Niedersachsen beim Hamburger SV zu einem 1:0 (1:0). Der Aufsteiger HSV musste nach zuletzt starken Spielen und Ergebnissen einen Rückschlag hinnehmen.

Adam Daghim (15.) traf schon früh entscheidend für die Wolfsburger. Die beste Chance zum Ausgleich vergab HSV-Stürmer Ransford Königsdörffer mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter kurz vor der Pause. 

Durch den zweiten Saisonsieg am achten Spieltag setzten sich die im Vergleich zu den vergangenen Spielen verbesserten Wolfsburger mit acht Zählern von der Gefahrenzone ab. Der HSV enttäuschte trotz der zweiten Heim-Niederlage nicht und ist mit acht Punkten weiter im Soll. 

HSV bemüht sich

Vor 57.000 Zuschauer im wieder einmal ausverkauften Volksparkstadion vertraute HSV-Trainer Merlin Polzin der Startelf vom 1:2 bei RB Leipzig vor einer Woche. Dagegen stellte sein Wolfsburger Kollege Paul Simonis die VfL-Mannschaft im Vergleich zum 0:3 gegen den VfB Stuttgart auf vier Positionen um. 

Besonders wichtig war für die Gäste die Rückkehr des zuletzt angeschlagenen Kapitäns Maximilian Arnold. Gemeinsam zog er mit Dänen-Star Christian Eriksen im Mittelfeld die Fäden. 

Die Hamburger bemühten sich, von Anfang an Druck zu machen. Die Wolfsburger warteten indes auf Umschaltmomente. Klare Tormöglichkeiten hatten beide Team in der Startphase nicht. Mit dem ersten gelungenen Spielzug ging der VfL in Führung. Nach starker Vorarbeit ließ Daghim HSV-Abwehrchef Luka Vuskovic aussteigen und ließ mit seinem Schuss Hamburgs Torwart Daniel Heuer Fernandes keine Chance. Für den Dänen war es das zweite Saisontor. 

Wolfsburg einige Male im Glück

Die Gastgeber versuchten, schnell zu reagieren. Doch die Wolfsburger Defensive, in der Sael Kumbedi und Jenson Seelt ihre Startelf-Debüts gaben, stand sicher. Nur bei einer Vorlage von Sambi Lokonga (21.) hatten die Niedersachsen Glück, da Königsdörffer und William Mikelbrencis den Ball knapp verpassten. 

Turbulenter wurde es kurz vor der Pause. Nach Foul an Lokonga verschoss Königsdörffer kläglich. VfL-Torwart Kamil Grabara hatte keine Mühe, den Schuss zu parieren. In der Nachspielzeit scheiterte erst Rayan Philippe an Grabara, den Abpraller setzte Lokonga auf die Latte. 

Hielt einen Foulelfmeter: Wolfsburgs Torwart Kamil Grabara
Hielt einen Foulelfmeter: Wolfsburgs Torwart Kamil Grabara Bild: Marcus Brandt/dpa
Hielt einen Foulelfmeter: Wolfsburgs Torwart Kamil Grabara
Hielt einen Foulelfmeter: Wolfsburgs Torwart Kamil Grabara Bild: Marcus Brandt/dpa

Auch Poulsen und Fabio Vieira schaffen nicht die Wende 

Ähnlich lebhaft ging es in der zweiten Halbzeit zunächst weiter. Nach einem Freistoß von Miro Muheim segelte der Ball an den Pfosten. Ohnehin war der Schweizer Nationalspieler auffälligster Spieler, eroberte immer wieder Bälle und war torgefährlich. Ein weiterer Schuss von ihm verpasste nur knapp das Ziel (52.), wenig später stand VfL-Keeper Grabara wieder richtig (58.).

Der HSV drängte, Wolfsburg verteidigte - und hatte seine Konter. Aaron Zehnter (55.) verpasste die mögliche Vorentscheidung. Aus kurzer Entfernung setzte er den Ball neben das Tor. 

HSV-Trainer Merlin Polzin gestikulierte am Spielfeldrand.
HSV-Trainer Merlin Polzin gestikulierte am Spielfeldrand. Bild: Marcus Brandt/dpa
HSV-Trainer Merlin Polzin gestikulierte am Spielfeldrand.
HSV-Trainer Merlin Polzin gestikulierte am Spielfeldrand. Bild: Marcus Brandt/dpa

Nach 63 Minuten reagierte HSV-Trainer Polzin und brachte Yussuf Poulsen für Königsdörffer und in Fabio Vieira für Lokonga einen weiteren Spielmacher. Beide brachten noch einmal Schwung ins Hamburger Spiel. Kapitän Poulsen war dabei sofort gefährlicher als Königsdörffer. So verpasste er den Ball nur knapp nach einer Vorlage von Philippe (69.).

In der Schlussphase setzte der HSV ganz auf die Offensive. Der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Die Hamburger hatten noch Glück, als Wolfsburgs Joakim Maehle mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte den Pfosten des verwaisten HSV-Tors traf. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
05.10.2025
4 min.
4:0-Heimsieg: Starker HSV überrollt Mainz 05
Spieler des Spiels: HSV-Doppeltorschütze Rayan Philippe (r)
Mit seiner bislang besten Saisonleistung hat Hamburg in der Bundesliga ein Zeichen gesetzt. Das 4:0 gegen den schwachen FSV Mainz 05 war in der Höhe verdient. Für die Gäste gibt es einiges zu tun.
Claas Hennig, dpa
23.10.2025
4 min.
HSV gegen Wolfsburg: Stimmungshoch gegen Stimmungstief
Daumen hoch: HSV-Cheftrainer Merlin Polzin kann derzeit mit seiner Mannschaft zufrieden sein. (Archivbild)
Der Hamburger SV ist schneller als erwartet in der Bundesliga angekommen. Der Aufsteiger hat sich Respekt verschafft. Gegner VfL Wolfsburg steckt hingegen in einer tiefen Krise.
Claas Hennig, dpa
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
10:15 Uhr
2 min.
Deutsch-Tschechische Kulturtage in Dresden
Der Dresdner Kulturpalast in eine Spielstätte für die Deutsch-Tschechischen Kulturtage vom 30. Oktober bis 16. November. (Archivbild)
Konzerte, Lesungen, Puppentheater: Bei den Deutsch-Tschechischen Kulturtagen steht Vielfalt auf dem Programm.
Mehr Artikel