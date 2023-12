Wolfsburg-Coach Kovac: "Als Trainer muss man liefern"

Darmstadt. Wolfsburgs Trainer Niko Kovac weiß nach wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen in Serie auch mit Blick auf seine Zukunft um den Ernst der Lage.

"Im Moment ist es so, dass alles in die falsche Richtung fällt. Ich weiß auch. Wir müssen. Ich muss. Wenn das in Zukunft nicht so sein sollte, dann weiß ich auch. Ich kenne das Geschäft auch", sagte Kovac dem TV-Sender Sky vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 und betonte: "Als Trainer muss man liefern, das weiß ich."

Die Wolfsburger gewannen nur eines ihrer letzten acht Ligaspiele und schieden außerdem im DFB-Pokal aus. In der Tabelle liegen die Niedersachsen nur auf dem elften Platz. Zuletzt geriet auch Kovac in die Kritik. "Wir haben zwar nicht die Punkte geholt, aber die Mannschaft lebt. Im Moment ist es so, dass alles in die falsche Richtung fällt", fügte Kovac hinzu. Das Ergebnis spiegele im Moment nicht die Leistung wider. (dpa)