Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wolfsburg schlägt Manchester United trotz Popp-Verletzung

Wolfsburger Jubel in der Champions League. Im Mittelpunkt: Torschützin Lineth Beerensteyn.
Wolfsburger Jubel in der Champions League. Im Mittelpunkt: Torschützin Lineth Beerensteyn. Bild: Swen Pförtner/dpa
Verletzt ausgewechselt: Wolfsburgs Kapitänin Alexandra Popp (l).
Verletzt ausgewechselt: Wolfsburgs Kapitänin Alexandra Popp (l). Bild: Swen Pförtner/dpa
Ella Peddemors trifft zum 1:1 für den VfL Wolfsburg.
Ella Peddemors trifft zum 1:1 für den VfL Wolfsburg. Bild: Swen Pförtner/dpa
Wolfsburger Jubel in der Champions League. Im Mittelpunkt: Torschützin Lineth Beerensteyn.
Wolfsburger Jubel in der Champions League. Im Mittelpunkt: Torschützin Lineth Beerensteyn. Bild: Swen Pförtner/dpa
Verletzt ausgewechselt: Wolfsburgs Kapitänin Alexandra Popp (l).
Verletzt ausgewechselt: Wolfsburgs Kapitänin Alexandra Popp (l). Bild: Swen Pförtner/dpa
Ella Peddemors trifft zum 1:1 für den VfL Wolfsburg.
Ella Peddemors trifft zum 1:1 für den VfL Wolfsburg. Bild: Swen Pförtner/dpa
Fußball
Wolfsburg schlägt Manchester United trotz Popp-Verletzung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Frauen des VfL Wolfsburg spielen eine starke Champions-League-Saison. Das bekommt auch Manchester United in aller Deutlichkeit zu spüren. Nur eine Verletzung trübt einen starken Auftritt.

Wolfsburg.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Champions League einen spektakulären Heimsieg gefeiert. Gegen den englischen Spitzenclub Manchester United gewann der Tabellenzweite der Bundesliga mit 5:2 (3:2). Nach drei Siegen in den ersten vier Spielen der Ligaphase haben die Wolfsburgerinnen die direkte Qualifikation für das Viertelfinale nun selbst in der Hand.

Vor nur 3.817 Zuschauern in der Volkswagen-Arena der VfL-Männer traf die ehemalige Wolfsburgerin Fridolina Rolfö in der 14. Minute zur Führung für ManU. Doch die "Wölfinnen" antworteten schnell: Zwei Tore schoss Ella Peddemors (17./37.). Zwei Tore erzielte ihre niederländische Landsfrau Lineth Beerensteyn (45./65.). In der Nachspielzeit traf auch die deutsche Nationalspielerin Vivien Endemann (90.+6) bei ihrem Comeback nach einer Oberschenkel-Verletzung.

Popp ausgewechselt

Kurz vor und schnell nach der Halbzeitpause gab es jedoch auch zwei Schreckmomente für den VfL: Ein schwerer Abwehrfehler ermöglichte Malvine Malard (45.+2) den Treffer zum 2:3-Anschluss für die Engländerinnen. Außerdem musste Wolfsburgs Kapitänin Alexandra Popp mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden (58.).

Trotz dieser Rückschläge war der VfL gerade nach dem Wechsel die klar bessere Mannschaft. Torjägerin Beerensteyn vergab bereits vor ihrem Tor zum entscheidenden 4:2 zwei gute Chancen (51./62.). Die beiden letzten Wolfsburger Gegner in der Ligaphase sind Real Madrid (9. Dezember) und der FC Chelsea (17. Dezember). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
11.11.2025
2 min.
Gegen Angstgegner Lyon: Wolfsburg-Pleite in der Königsklasse
Beim Champions-League-Spiel in Lyon gab es für Wolfsburgs Fußballerinnen nichts zu holen. (Archicbild)
Wolfsburg kassiert gegen Lyon die erste Niederlage der Champions-League-Saison. Ada Hegerberg trifft doppelt, das Team bleibt gegen den Angstgegner erneut chancenlos.
15.11.2025
2 min.
Wolfsburgerinnen ins Viertelfinale: 3:1 gegen Freiburg
Brachte ihr Team auf Siegkurs: Lineth Beerensteyn vom VfL Wolfsburg
Nach zwei Niederlagen dürfen sich die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wieder freuen. Im DFB-Pokal holen sie sich mit dem Sieg gegen den SC Freiburg neues Selbstvertrauen. Jena gewinnt ein Ost-Duell.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
09:14 Uhr
2 min.
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt Bundesverdienstkreuz
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt das Bundesverdienstkreuz. (Archivfoto)
Gerade hat der Ex-Fußballnationalspieler Gerald Asamoah das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Nun wird Toni Kroos damit ausgezeichnet. Dabei geht es weniger um seine sportlichen Erfolge.
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
Mehr Artikel