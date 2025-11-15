Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wolfsburgerinnen ins Viertelfinale: 3:1 gegen Freiburg

Brachte ihr Team auf Siegkurs: Lineth Beerensteyn vom VfL Wolfsburg
Brachte ihr Team auf Siegkurs: Lineth Beerensteyn vom VfL Wolfsburg Bild: Swen Pförtner/dpa
Brachte ihr Team auf Siegkurs: Lineth Beerensteyn vom VfL Wolfsburg
Brachte ihr Team auf Siegkurs: Lineth Beerensteyn vom VfL Wolfsburg Bild: Swen Pförtner/dpa
Fußball
Wolfsburgerinnen ins Viertelfinale: 3:1 gegen Freiburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zwei Niederlagen dürfen sich die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wieder freuen. Im DFB-Pokal holen sie sich mit dem Sieg gegen den SC Freiburg neues Selbstvertrauen. Jena gewinnt ein Ost-Duell.

Wolfsburg.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen und haben sich nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen endlich wieder ein Erfolgserlebnis geholt. Das Team aus Niedersachsen setzte sich gegen den Bundesliga-Rivalen SC Freiburg verdient mit 3:1 (1:0) durch. Zuvor hatte der FC Carl Zeiss Jena das andere Bundesliga-Duell durch einen Treffer von Toma Ihlenburg (45.+1) mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Union Berlin gewonnen.

Zuletzt hatten die Wolfsburgerinnen in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt (2:3) und der Champions League bei Olympique Lyon (1:3) verloren. Vor 1.745 Zuschauerinnen und Zuschauern erzielten Lineth Beerensteyn (23.) und Cora Zicai (64.) die Tore für die Rekord-Pokalsiegerinnen. Den Treffer zum 2:0 steuerte die Freiburgerin Nia Szenk (49.) per Eigentor bei. In der Schlussphase verkürzte Sophie Nachtigall (86.) für die Gäste.

Wolfsburg bestimmt das Spiel

Der Sieg des Bundesliga-Zweiten war insgesamt verdient. In der Anfangsphase taten sich die Wolfsburgerinnen schwer. Mit dem ersten gelungenen Spielzug gingen sie in Führung. Beerensteyn (34.) vergab kurz darauf die Chance, das Ergebnis vor der Pause auszubauen. 

Nach dem Wechsel versuchte das Team aus dem Breisgau, nach vorn zu spielen. Doch das Eigentor machten alle Mühen früh zunichte. Nach dem 3:0 durch die eingewechselte Cicai war die Entscheidung gefallen. Der Gegentreffer kurz vor dem Ende war nicht mehr als ein Schönheitsfehler. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
20:23 Uhr
2 min.
Möglicher Tornado: Tote und Verletzte in Portugal
Auf diesem Campingplatz starb eine Frau.
Ein heftiger Sturm an der Algarve hat eine Frau getötet. Der Wetterdienst prüft, ob ein Tornado für die Schäden in Albufeira verantwortlich ist.
20:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
11.11.2025
2 min.
Gegen Angstgegner Lyon: Wolfsburg-Pleite in der Königsklasse
Beim Champions-League-Spiel in Lyon gab es für Wolfsburgs Fußballerinnen nichts zu holen. (Archicbild)
Wolfsburg kassiert gegen Lyon die erste Niederlage der Champions-League-Saison. Ada Hegerberg trifft doppelt, das Team bleibt gegen den Angstgegner erneut chancenlos.
08.11.2025
2 min.
Trotz Überzahl: Wolfsburg patzt und verliert den Anschluss
Ihr spätes Tor war zu wenig: Alexandra Popp (Archivbild)
Der Frauen-Bundesliga droht frühzeitig die Langeweile. Nach der Heimniederlage gegen Frankfurt beträgt der Rückstand von Wolfsburg auf die Spitze schon sechs Punkte.
Mehr Artikel