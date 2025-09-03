Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel

Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Bild: Branislav Racko/dpa
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot. Bild: Branislav Racko/dpa
Fußball
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.

Herzogenaurach.

Vom Kumpel zum Vorbild: Nick Woltemade ist für die DFB-Neulinge Paul Nebel und Nnamdi Collins ein besonderer Motivator auf dem erhofften Weg zur WM 2026. "Wir haben uns sehr gefreut für Nick. Das ist das, was man sich selbst erhofft und erträumt, daran arbeiten wir, dass wir Länderspiele bekommen. Deswegen haben wir ihn als Ansporn genommen, cool, dass wir hier zusammen sind", sagte der Mainzer Nebel über das Wiedersehen der drei U21-Vizeeuropameister bei der A-Nationalmannschaft.

Den Transfer-Wirbel um Woltemade in diesem Sommer, der den 23-Jährigen letztlich vom VfB Stuttgart nicht zum FC Bayern, aber zu Newcastle United führte, haben auch Nebel (22) und Collins (21) genau verfolgt, auch wenn es keinen persönlichen Austausch dazu gab. 

Woltemade hatte "viel um die Ohren"

"Der hat so viel um die Ohren gehabt. Bei mir war es weniger", sagte der Frankfurter Collins. "Es ist schon krass, dass es am Ende England geworden ist. Es freut mich, wenn er glücklich geworden ist", fügte er an.

Woltemade, Nebel und Collins gehörten im Juni zur deutschen U21, die bei der Junioren-EM in der Slowakei erst im Finale an England (2:3 n.V.) gescheitert war. Woltemade hatte kurz zuvor beim Final Four der Nations League seine ersten beiden Länderspiele in der A-Auswahl absolviert. 

Collins und Woltemade trainieren jetzt bei der A-Auswahl zusammen.
Collins und Woltemade trainieren jetzt bei der A-Auswahl zusammen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Collins und Woltemade trainieren jetzt bei der A-Auswahl zusammen.
Bild: Federico Gambarini/dpa

Nebel und Collins waren von Bundestrainer Julian Nagelsmann nun für den Start in der WM-Qualifikation erstmals berufen worden. Das einstige U21-Trio kehrt für den Auftakt in der Slowakei (Donnerstag/20.45 Uhr/ARD) nach Bratislava, den Finalort der Junioren-EM, zurück. (dpa)

