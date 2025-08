Woltemade-Poker und Díaz-Millionen: Das sagt Eberl

Nach dem "Wunschtransfer" von Luis Díaz arbeitet der FC Bayern an weiteren Personalien. Sportvorstand Max Eberl gibt ein Update zum Stand im Woltemade-Poker.

München.

Nach der kostspieligen Verpflichtung von Luis Díaz vom FC Liverpool hat Sportvorstand Max Eberl weitere Transfers beim FC Bayern München in Aussicht gestellt. "Es wird noch was passieren. Das kann sein. Sowohl rein als auch raus", sagte Eberl bei der offiziellen Vorstellung von Díaz als neuem Stürmerstar. Größter Verkaufskandidat ist Mittelfeldakteur João Palhinha (30), an dem Tottenham Hotspur interessiert sein soll. Neu-Nationalspieler Nick Woltemade (23) bleibt trotz schwieriger Verhandlungen Top-Kandidat für einen Transfer nach München.