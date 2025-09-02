Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Woltemade rechtfertigt Wechsel nach England: "Bin Sportler"

Nick Woltemade nimmt Abschied vom VfB Stuttgart und spielt nun für Newcastle United. (Archivbild)
Nick Woltemade nimmt Abschied vom VfB Stuttgart und spielt nun für Newcastle United. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Woltemade rechtfertigt Wechsel nach England: "Bin Sportler"
Warum verließ Nick Woltemade seinen Herzensverein VfB Stuttgart? Der Nationalspieler spricht auf Instagram offen über seine Beweggründe und die Reaktionen der Fans.

Newcastle.

Nach seinem aufsehenerregenden Abgang vom VfB Stuttgart hat Nick Woltemade in einem Instagramvideo zu den Fans des Fußball-Bundesligisten gesprochen und seinen Wechsel zu Newcastle United gerechtfertigt. "Ich fordere auch gar nicht, dass man meinen Schritt nachvollziehen kann. Für mich als Fußballer möchte ich das höchstmögliche erreichen. Ich spiele Champions League, ich spiele in der besten Liga der Welt und freue mich auf den Schritt", sagte der Nationalspieler. 

Nach einem langen Transferpoker war der 23-Jährige schließlich nach England gewechselt. Nach dpa-Informationen zahlte Englands viermaliger Meister eine Ablösesumme in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro. Woltemade, um den auch der FC Bayern München lange geworben hatte, ist damit der teuerste Verkauf der VfB-Historie.

Woltemade: Ich kann jeden VfB-Fan verstehen

Dass sein Schritt auch Kritik hervorgerufen hat, kann Woltemade nachvollziehen. "Ich kann trotzdem auch jeden VfB-Fan verstehen, der sagt: 'Ey, das war dein Herzensverein. Ey, du hast immer gesagt, du bist Stuttgart-Fan.' Ja, ich bleibe trotzdem noch Stuttgart-Fan und ich werde mir jedes Stuttgart-Spiel anschauen, wenn ich kann. Aber ich bin auch Sportler und das ist auch mein Beruf und ich habe mich für den nächsten Schritt entschieden."

Abschließend bedankte sich der Offensivspieler bei den Stuttgarter Fans und erinnerte an die gemeinsamen Zeiten. "Ich bin Stuttgart sehr dafür dankbar, dass ich mich sportlich so weiterentwickelt habe. Ich habe meinen ersten großen Titel gewonnen mit euch. Ich glaube, das ist was, was mir immer in Erinnerung bleibt. Da bin ich stolz drauf, dass ich dabei war", sagte Woltemade, der mit Stuttgart im Mai den DFB-Pokal gewann. (dpa)

