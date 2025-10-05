Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Woltemade schießt Newcastle zum Sieg

Sandro Tonali (links) setzte sich mit Newcastle gegen Nottingham durch.
Sandro Tonali (links) setzte sich mit Newcastle gegen Nottingham durch.
Fußball
Woltemade schießt Newcastle zum Sieg
In seinem vierten Premier-League-Spiel gelingt Nick Woltemade bereits sein dritter Treffer. Dank des Siegs gegen Nottingham rückt Newcastle ins Mittelfeld vor.

Newcastle.

Nick Woltemade hat Newcastle United in der Premier League zum zweiten Saisonsieg geschossen. Der Fußball-Nationalspieler sorgte in der 84. Minute mit einem souverän verwandelten Foulelfmeter für den 2:0 (0:0)-Endstand gegen Nottingham Forest. Für den 23-Jährigen war es bereits sein dritter Premier-League-Treffer im vierten Spiel. Zuvor hatte Mittelfeldspieler Bruno Guimarães (58.) Newcastle in Führung gebracht. Die Gastgeber stehen nach dem Sieg im Mittelfeld der Tabelle. Nottingham dagegen steckt nach der nächsten Niederlage vorerst im Abstiegskampf fest. (dpa)

