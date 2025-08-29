Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Woltemade-Transfer: Newcastle-Coach rät zu "Daumen drücken"

Eddie Howe hofft auf einen neuen Angreifer.
Eddie Howe hofft auf einen neuen Angreifer. Bild: Owen Humphreys/PA Wire/dpa
Nick Woltemade könnte bald für Newcastle auflaufen.
Nick Woltemade könnte bald für Newcastle auflaufen. Bild: Soeren Stache/dpa
Woltemade-Transfer: Newcastle-Coach rät zu "Daumen drücken"
Nick Woltemade steht kurz vor einem Wechsel nach England, soll bereits den Medizincheck absolvieren. Noch ist der Deal aber nicht fix.

Newcastle.

Im Werben um Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade hält sich Trainer Eddie Howe von Newcastle United vorerst noch bedeckt. Es gebe "nicht allzu viel" zu berichten, sagte der 47-Jährige bei einer Pressekonferenz des englischen Erstligisten vor dem Duell am Samstag bei Leeds United. "Die Dinge entwickeln sich derzeit gut. Bis alles unter Dach und Fach ist, kann ich nichts bestätigen - Daumen drücken."

Woltemade, an dem auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern München Interesse hatte, soll für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum Champions-League-Teilnehmer wechseln. Der Medizincheck war für Freitag angesetzt.

Transferziel: Mittelstürmer

Howe geht allerdings nicht davon aus, dass Woltemade schon gegen Leeds zum Kader gehören wird. "Ich glaube nicht, dass das möglich sein wird, aus vielen Gründen, die ich nicht verstehe", sagte der Engländer. "Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir versuchen, einen Mittelstürmer zu verpflichten. Deshalb arbeiten wir den ganzen Sommer daran. Hoffentlich kommen wir unserem Ziel näher."

Alexander Isak, der bisherige Top-Stürmer der Magpies, gehörte zuletzt nicht zum Aufgebot. Der Schwede soll beim FC Liverpool hoch im Kurs stehen. (dpa)

