  • Woltemade trifft auch im Ligacup für Newcastle

Nick Woltemade erzielte im Liga-Cup das 2:0 für Newcastle gegen Tottenham.
Nick Woltemade erzielte im Liga-Cup das 2:0 für Newcastle gegen Tottenham. Bild: Owen Humphreys/PA Wire/dpa
Ismaila Sarr (l) traf vor der Halbzeit in Liverpool zweimal für Crystal Palace.
Ismaila Sarr (l) traf vor der Halbzeit in Liverpool zweimal für Crystal Palace. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Fußball
Woltemade trifft auch im Ligacup für Newcastle
Für Nick Woltemade läuft es einfach in England, mit seinem Team kommt er auch im Liga-Cup weiter. Die Krise von Liverpool verschärft sich.

Newcastle.

Auch dank des nächsten Treffers von Nick Woltemade hat Newcastle United das Viertelfinale im englischen Liga-Cup erreicht. Beim 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Tottenham Hotspur erzielte der deutsche Fußball-Nationalspieler vor heimischer Kulisse in der 50. Minute den Endstand. Fabian Schär (24.) hatte Cup-Verteidiger Newcastle in Führung gebracht.

Der kriselnde englische Meister FC Liverpool kassierte mit dem Aus im Achtelfinale dagegen den nächsten sportlichen Rückschlag. Das personell stark veränderte Team von Trainer Arne Slot verlor ohne etliche Stars daheim 0:3 gegen Crystal Palace. Auch Florian Wirtz fehlte bei der Niederlage gegen den von Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner betreuten Club aus London.

Wieder trifft Sarr gegen Liverpool

Ismaila Sarr erzielte vor der Pause (41. Minute/45.) beide Treffer für die Gäste, die sich in dieser Saison auch schon im Supercup und in der Premier League gegen Liverpool durchgesetzt hatten. In beiden Partien war Sarr ebenfalls erfolgreich gewesen. Yeremy Pino (88.) setzte den Schlusspunkt gegen enttäuschende Gastgeber.

Liga-Spitzenreiter FC Arsenal siegte 2:0 gegen Brighton & Hove Albion mit Ex-St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler. Club-Weltmeister FC Chelsea musste beim 4:3 bei den Wolverhampton Wanderers nach einer 3:0-Führung noch zittern. Manchester City setzte sich 3:1 bei Swansea City in Wales durch. (dpa)

