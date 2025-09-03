Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Woltemades irrer Sommer: Rückkehr nach Bratislava

Nick Woltemade ist nach einem wilden Sommer guter Laune.
Nick Woltemade ist nach einem wilden Sommer guter Laune. Bild: Federico Gambarini/dpa
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot. Bild: Branislav Racko/dpa
Nick Woltemade ist nach einem wilden Sommer guter Laune.
Nick Woltemade ist nach einem wilden Sommer guter Laune. Bild: Federico Gambarini/dpa
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot. Bild: Branislav Racko/dpa
Fußball
Woltemades irrer Sommer: Rückkehr nach Bratislava
Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa
Nick Woltemade startet nach seinem spektakulären England-Wechsel mit der Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation – und kehrt dabei an einen emotionalen Ort zurück. Für Kollegen ist er ein Vorbild.

Herzogenaurach/Bratislava.

Wenn Julian Nagelsmann auf dem Weg zur Fußball-WM von Nick Woltemade etwas will, sollte er in jedem Fall dessen Mama Corinna auf seine Seite ziehen. Auch bei Newcastle United kennen sie schon die Mutter des Mittelstürmers. Und sie waren froh, dass sie trotz einiger Bedenken letztlich ihren Segen zum überraschenden Mega-Wechsel vom VfB Stuttgart in die Premier League nach England gab. 

"Sie war ein bisschen ängstlich", berichtete Woltemade in einem Youtube-Video seines neuen Vereins über die anfänglichen Sorgen der Mama, dass ihr Filius ins Ausland geht. Doch nach dem ersten Besuch in Englands Norden war bei einer Taxifahrt alles gut. "Meine Mutter hat es gesagt, dann muss es richtig sein", fügte Woltemade in dem Club-Clip an. 

Was falsch ist oder richtig, das wollten in diesem für den 23-Jährigen irren Sommer viele wissen. Letztlich landete der Angreifer nicht beim FC Bayern. Er blieb auch nicht in Stuttgart, sondern ging für rund 90 Millionen Euro nach Newcastle. 

Ein zentraler Ort 2025 ist für Woltemade aber auch Bratislava. Und dorthin kehrt er mit der Fußball-Nationalmannschaft für den Start in die WM-Qualifikation am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) gegen die Slowakei zurück. Bratislava, das war der Ort des mit 2:3 nach Verlängerung verlorenen EM-Finals der U21 gegen England Ende Juni - mit Woltemade als DFB-Kapitän.

Sommer-Debüt bei Nagelsmann

Im A-Team von Nagelsmann hatte der Saisonaufsteiger zuvor beim Final Four der Nations League seine ersten zwei Länderspiele absolviert. Für die WM-Qualifikation scheint er trotz geringer Erfahrung einen Platz in der Startelf schon sicher zu haben. 

Fan-Liebling Niclas Füllkrug - der Konkurrent als Neuner und bei West Ham United im zweiten England-Jahr - nahm ihn bei der Ankunft im Homeground in Herzogenaurach in den Arm. Woltemade ist mit seiner Freundlichkeit einer, den man irgendwie gern haben muss. 

Collins und Woltemade trainieren jetzt bei der A-Auswahl zusammen.
Collins und Woltemade trainieren jetzt bei der A-Auswahl zusammen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Collins und Woltemade trainieren jetzt bei der A-Auswahl zusammen.
Collins und Woltemade trainieren jetzt bei der A-Auswahl zusammen. Bild: Federico Gambarini/dpa

Für zwei Neulinge im DFB-Tross ist er mittlerweile vom Kumpel zum Vorbild geworden. Für Paul Nebel und Nnamdi Collins ist er ein besonderer Motivator auf dem erhofften Weg zur WM 2026. "Wir haben uns sehr gefreut für Nick. Das ist das, was man sich selbst erhofft und erträumt. Daran arbeiten wir, dass wir Länderspiele bekommen. Deswegen haben wir ihn als Ansporn genommen. Cool, dass wir hier zusammen sind", sagte der Mainzer Nebel über das Wiedersehen der drei U21-Vizeeuropameister beim A-Nationalteam. 

Den Transferwirbel um Woltemade haben Nebel (22) und Collins (21) genau verfolgt. Auch wenn es keinen persönlichen Austausch dazu gab. "Der hat so viel um die Ohren gehabt. Bei mir war es weniger", sagte der Frankfurter Collins. "Es ist schon krass, dass es am Ende England geworden ist. Es freut mich, wenn er glücklich geworden ist", fügte er an. Gleiches gilt für Mama Woltemade. (dpa)

