  • Wück benennt Berger-Ersatz - Gwinn vor Comeback

Stina Johannes soll sich gegen Frankreich im Tor bewähren.
Stina Johannes soll sich gegen Frankreich im Tor bewähren. Bild: Marius Becker/dpa
In der Nations League gegen Frankreich ist das Team von Bundestrainer Christian Wück zweimal gefordert.
In der Nations League gegen Frankreich ist das Team von Bundestrainer Christian Wück zweimal gefordert. Bild: Marius Becker/dpa
Stina Johannes soll sich gegen Frankreich im Tor bewähren.
Stina Johannes soll sich gegen Frankreich im Tor bewähren. Bild: Marius Becker/dpa
In der Nations League gegen Frankreich ist das Team von Bundestrainer Christian Wück zweimal gefordert.
In der Nations League gegen Frankreich ist das Team von Bundestrainer Christian Wück zweimal gefordert. Bild: Marius Becker/dpa
Fußball
Wück benennt Berger-Ersatz - Gwinn vor Comeback
Im Nations-League-Halbfinale setzt der Fußball-Bundestrainer auf eine Torhüterin mit Champions-League-Erfahrung. Eine Führungsspielerin fällt fürs Hinspiel aus, eine andere kehrt zurück.

Düsseldorf.

Fußball-Bundestrainer Christian Wück setzt im Nations-League-Hinspiel auf Torhüterin Stina Johannes. Die 25-Jährige spiele beim VfL Wolfsburg um die Meisterschaft, in der Champions League und zeige dort gute Leistungen, erklärte Wück vor dem Duell mit Frankreich in Düsseldorf an diesem Freitag (17.45 Uhr/ARD). "Sie hat es sich verdient - als Nummer 2 bei der EM - jetzt zur Nummer 1 zu werden, wenn Ann-Katrin Berger verletzungsbedingt ausfällt." Johannes kommt bislang auf drei Länderspiele.

EM-Stammkraft Berger vom New Yorker Club Gotham FC, die im Juli im Viertelfinale gegen Frankreich zwei Bälle im Elfmeterschießen gehalten hatte, fehlt wegen Knieproblemen. Auch Vizekapitänin Janina Minge vom VfL Wolfsburg muss - zumindest fürs Hinspiel - gelbgesperrt passen. Länger fallen Bayern-Star Lena Oberdorf und Leipzigs Stürmerin Giovanna Hoffmann (beide Kreuzbandriss) aus. 

"Unfassbar viel Vorfreude" bei Gwinn

Dafür steht Kapitänin Giulia Gwinn vor einem Comeback im DFB-Trikot. Sie verspüre "unfassbar viel Vorfreude" über ihre Rückkehr, sagte die Münchner Außenverteidigerin. "Es ist ein Halbfinale, da geht's um was. Und das sind genau die Spiele, auf die man sich am allermeisten freut. Von daher braucht man keine Zusatzmotivation."

Die 26 Jahre alte Gwinn hatte sich im ersten deutschen EM-Gruppenspiel in der Schweiz eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen und den Rest des Turniers verpasst. (dpa)

