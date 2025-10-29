Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wück rechnet mit Torhüterin Berger im Finale gegen Spanien

Stina Johannes (M.) vertrat erfolgreich Stammkeeperin Ann-Katrin Berger (r./Archivbild).
Stina Johannes (M.) vertrat erfolgreich Stammkeeperin Ann-Katrin Berger (r./Archivbild). Bild: Arne Dedert/dpa
Stina Johannes (M.) vertrat erfolgreich Stammkeeperin Ann-Katrin Berger (r./Archivbild).
Stina Johannes (M.) vertrat erfolgreich Stammkeeperin Ann-Katrin Berger (r./Archivbild). Bild: Arne Dedert/dpa
Fußball
Wück rechnet mit Torhüterin Berger im Finale gegen Spanien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wolfsburgerin Stina Johannes empfiehlt sich gegen Frankreich als mögliche Nachfolgerin von EM- und Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger. Noch ist deren DFB-Zukunft aber offen.

Caen.

Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger soll in den Nations-League-Finalspielen gegen Spanien in den deutschen Kader zurückkehren. "Es sieht gut aus, sie trainiert schon wieder", sagte Bundestrainer Christian Wück der Deutschen Presse-Agentur nach dem 2:2 gegen Frankreich in Caen.

Die 35 Jahre alte Berger vom US-Club Gotham FC fehlte in den beiden Halbfinals wegen einer Knieverletzung. Sie wurde von Stina Johannes vom VfL Wolfsburg ersetzt, die ein Sonderlob von Wück nach dem wilden Rückspiel gegen die Französinnen erhielt: "Sie hat Ihre Chance genutzt. Sie hat auf sehr, sehr hohem Niveau zwei Spiele abgeliefert, die nicht einfach waren - vom Druck her, von der gegnerischen Klasse her."

Gespräche über Bergers Zukunft rund ums Spanien-Spiel 

Bei Berger, zuletzt zweimal "Fußballerin des Jahres", ist weiter offen, ob sie ihre DFB-Karriere über dieses Jahr hinaus fortsetzt. Wück und die gebürtige Schwäbin wollen sich rund um die beiden nächsten Länderspielen über deren Zukunft bei den Olympia-Dritten unterhalten.

Das Hinspiel gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien findet am 28. November in Kaiserslautern statt, das Rückspiel am 2. Dezember im Estadio Metropolitano von Atlético Madrid.

Stina Johannes stellt keine Ansprüche 

Berger-Vertreterin Johannes stellte trotz einer starken Leistung in Caen keine Ansprüche auf einen Stammplatz. "Erst mal hoffe ich, dass Anne so schnell es geht wieder fit wird und spielen kann. Und ich freue mich, wenn sie wieder da ist, sie ist unsere Nummer 1", sagte sie.

Die 25 Jahre alte Ex-Frankfurterin ergänzte mit Blick auf die EM im Sommer in der Schweiz: "Sie hat ein exzellentes Turnier gespielt. Sie ist ganz, ganz wichtig fürs Team - auch für mich. Von daher geht es im nächsten Lehrgang so weiter, wie es auch in den vergangenen Monaten war." Johannes hatte zuletzt von ihrem sehr guten Verhältnis zu Berger berichtet, die beiden sind regelmäßig in Kontakt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:27 Uhr
4 min.
Stina Johannes: höhere Mathematik bei der Nummer 1
Torhüterin Stina Johannes (grünes Trikot): derzeit Nummer 1 im Nationalteam.
Wann kommt Elfmeterheldin Ann-Katrin Berger zurück? Macht sie 2026 überhaupt weiter? Auf der Torhüterposition bewegt sich im DFB-Team einiges. Stina Johannes ist in Frankreich gefordert.
Ulrike John, dpa
11:59 Uhr
4 min.
Wück und DFB-Frauen stolz: "Es ist ein Finale"
Klara Bühl (Nr. 19) freut sich über ihr Tor zum 2:1.
Wücks junge Wilde dürfen sich nach dem verlorenen EM-Halbfinale noch mal mit den Weltmeisterinnen aus Spanien messen. Der DFB-Coach sieht seine Fußballerinnen auf dem richtigen Weg.
Ulrike John, dpa
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
Mehr Artikel