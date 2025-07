Wück schiebt Favoritenrolle an Frankreich zurück

Die bisher acht EM-Titel werden den deutschen Fußballerinnen im ersten K.o.-Spiel kaum etwas nutzen. Bundestrainer Wück sieht die Französinnen nach deren bisherigen Auftritten im Vorteil.

Basel.

Bundestrainer Christian Wück will nichts von der Favoritenrolle wissen, die Viertelfinalgegner Frankreich dem deutschen Team zugeschoben hat. Die acht Titel bei Europameisterschaften, die sein Kollege Laurent Bonadei als Begründung dafür aufführte, zählen für ihn "gar nicht mehr". Dies sagte Wück bei der Abschlusspressekonferenz vor der Partie am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Basel.