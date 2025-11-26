Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wück stockt Kader vor Nations-League-Hit gegen Spanien auf

Nun doch dabei: Bibiane Schulze Solano. (Archivbild)
Nun doch dabei: Bibiane Schulze Solano. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Nun doch dabei: Bibiane Schulze Solano. (Archivbild)
Nun doch dabei: Bibiane Schulze Solano. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Fußball
Wück stockt Kader vor Nations-League-Hit gegen Spanien auf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Spielerinnen sind vor dem Final-Hinspiel gegen Spanien angeschlagen. Der Fußball-Bundestrainer erweitert deshalb sein Aufgebot.

Frankfurt/Main.

Bundestrainer Christian Wück erweitert sein Aufgebot für die Nations-League-Finalpartien der deutschen Fußballerinnen gegen Spanien. Innenverteidigerin Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao rückt als 24. Spielerin nach, wie eine Verbandssprecherin mitteilte. Die Maßnahme wurde nötig, weil Innenverteidigerin Camilla Küver vom VfL Wolfsburg und Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann (Manchester City) über muskuläre Beschwerden klagen.

Torhüterin Berger ist nun auch dabei 

Sicher angekommen ist vor dem Hinspiel am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern nun auch Torhüterin Ann-Katrin Berger vom US-Club Gotham FC. Die 35 Jahre alte Stammkeeperin stieß am Mittwochmorgen zum Team. Berger hätte eigentlich am Dienstag in Frankfurt/Main landen sollen, allerdings war ihr geplanter Flug aus den USA gestrichen worden.

Nach dem Ausfall von Bayern-Torjägerin Lea Schüller, die aus familiären Gründen fehlt, hatte Wück bereits deren Vereinskollegin Linda Dallmann nachnominiert.

Die DFB-Elf will sich im Fritz-Walter-Stadion eine gute Ausgangsposition verschaffen für das Rückspiel gegen die spanischen Weltmeisterinnen am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Madrider Estadio Metropolitano. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:10 Uhr
2 min.
Menschenhandel in Portugal: Elf Polizisten festgenommen
Die befreiten Migranten wurden laut Polizei oft geschlagen.
Auch Deutschland importiert aus Portugal viele Agrarprodukte. Dass die Arbeitsbedingungen auf den Höfen dort nicht immer gut sind, ist kein Geheimnis. Ein aktueller Fall sorgt nun für großes Aufsehen.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
13:13 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Schüller gegen Spanien
Bayern-Torjägerin Lea Schüller (li.) fehlt Bundestrainer Christian Wück gegen Spanien. (Archivbild)
Bundestrainer Christian Wück fehlt seine Top-Torjägerin ausgerechnet in den Duellen gegen Spanien. Die musste zwar zuletzt um ihren Platz kämpfen, hat aber eine Top-Quote.
18.11.2025
3 min.
Berger kehrt in DFB-Kader für Spanien-Spiele zurück
Wie im EM-Halbfinale dürfte Ann-Katrin Berger wieder das deutsche Tor gegen Spanien hüten.
Die deutschen Fußballerinnen können in den Finalpartien der Nations League wieder auf Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger setzen. Eine EM-Entdeckung fällt aus.
Mehr Artikel