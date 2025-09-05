Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wück-Team spielt zum Jahresabschluss in Kaiserslautern

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr in Kaiserslautern.
Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr in Kaiserslautern. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr in Kaiserslautern.
Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr in Kaiserslautern. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Fußball
Wück-Team spielt zum Jahresabschluss in Kaiserslautern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Finale oder im Spiel um Platz drei in der Nations League empfangen die deutschen Fußballerinnen auf dem Betzenberg entweder Spanien oder Schweden. Zuvor steht das Halbfinale gegen Frankreich an.

Frankfurt/Main.

Die deutschen Fußballerinnen tragen ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr in Kaiserslautern aus. Am 28. November ist das Fritz-Walter-Stadion Schauplatz des Hinspiels um den Sieg oder Platz drei in der Nations League. 

Gegner ist entweder Weltmeister Spanien oder Schweden. Die Entscheidung darüber fällt im Halbfinale des Wettbewerbs, in dem Deutschland auf Frankreich trifft. Das Team von Bundestrainer Christian Wück genießt am 24. Oktober in Düsseldorf zunächst Heimrecht und muss vier Tage später zum Rückspiel in Caen antreten.

Die Anstoßzeit für die Partie in Kaiserslautern und den Termin für den Start des Ticketverkaufs will der Deutsche Fußball-Bund zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
10:14 Uhr
1 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Der aus der Forensischen Psychiatrie in Erlangen geflohene Amokläufer von Ansbach ist gefasst. Er wurde in Kolumbien festgenommen und am Morgen nach Deutschland zurückgebracht, wie das...
21.08.2025
2 min.
DFB-Frauen in Düsseldorf gegen Frankreich
EM Duell: Elisa Senß (r) gegen Frankreichs Selma Bacha.
Erst drei Monate nach der EM hat Bundestrainer Christian Wück das Frauen-Nationalteam wieder beisammen. In der Nations League geht es gegen Frankreich in ein großes Stadion.
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
13:00 Uhr
2 min.
Aufsteiger holt Star-Fußballerin für Weltrekord-Summe
Stark am Ball: Frankreichs Mittelfeldstrategin Grace Geyoro, die im EM-Viertelfinale gegen Deutschland traf.
Die London City Lionesses sind gerade erst in die erste englische Liga aufgestiegen. Nun sorgt der Investoren-Club für den nächsten Rekordtransfer.
Mehr Artikel