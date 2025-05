Wück überreicht Meisterschale an Bayern-Fußballerinnen

Die Meisterschaft ist zugunsten des FC Bayern entschieden. Nun steht auch fest, wer am letzten Spieltag die Schale übergibt.

München.

Bundestrainer Christian Wück übergibt am Sonntag die Meisterschale an die Fußballerinnen des FC Bayern. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wird neben Wück auch DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch der Delegation angehören, die den Spielerinnen im Stadion am FC Bayern Campus den Titel aushändigen.