  Wück vor Finale: Wollen Spanien "Trophäe wegnehmen"

Bundestrainer Christian Wück hat ein klares Ziel vor Augen. (Archivbild)
Bundestrainer Christian Wück hat ein klares Ziel vor Augen. (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Fußball
Wück vor Finale: Wollen Spanien "Trophäe wegnehmen"
Zwei Spiele, ein Ziel: Bundestrainer Christian Wück will mit den deutschen Fußballerinnen in der Nations League triumphieren. Warum dabei ein "magisches Datum" auf ihn zukommt.

München.

Bundestrainer Christian Wück äußert vor dem Finale der Nations League der deutschen Fußball-Frauen forsche Töne. "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen", sagte Wück bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München. "Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen." Im Sommer hatte Deutschland das Halbfinale der Europameisterschaft gegen Spanien mit 0:1 verloren.

Nun treffen die deutschen Fußballerinnen am 28. November und 2. Dezember in Hin- und Rückspiel erneut auf die Südeuropäerinnen. Für Wück ist letzterer Termin ein "magisches Datum": 2023 wurde er an jenem Tag Weltmeister mit den Junioren der U17-Nationalmannschaft. Ein erneuter Erfolg an diesem Datum, nun mit den Fußballerinnen, sei sein klares Ziel.

Den ersten Schritt kann das deutsche Team im letzten Heim-Länderspiel des Jahres am kommenden Freitag im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern machen. Die Entscheidung folgt wenige Tage später beim Rückspiel in Madrid. (dpa)

