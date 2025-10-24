Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wück warnt nach Oberdorf-Verletzung vor Spekulationen

Bundestrainer Christian Wück muss lange auf Mittelfeld-Antreiberin Lena Oberdorf verzichten.
Bundestrainer Christian Wück muss lange auf Mittelfeld-Antreiberin Lena Oberdorf verzichten. Bild: Marius Becker/dpa
Ein Bild, das schon etwas älter ist: Giulia Gwinn (l) und Lena Oberdorf gemeinsam beim Nationalteam. (Archivbild)
Ein Bild, das schon etwas älter ist: Giulia Gwinn (l) und Lena Oberdorf gemeinsam beim Nationalteam. (Archivbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Bayern-Star Giulia Gwinn (M) ist zurück beim DFB, während ihre Vereinskollegin Lena Oberdorf erneut monatelang ausfallen wird.
Bayern-Star Giulia Gwinn (M) ist zurück beim DFB, während ihre Vereinskollegin Lena Oberdorf erneut monatelang ausfallen wird. Bild: Marius Becker/dpa
Bundestrainer Christian Wück muss lange auf Mittelfeld-Antreiberin Lena Oberdorf verzichten.
Bundestrainer Christian Wück muss lange auf Mittelfeld-Antreiberin Lena Oberdorf verzichten. Bild: Marius Becker/dpa
Ein Bild, das schon etwas älter ist: Giulia Gwinn (l) und Lena Oberdorf gemeinsam beim Nationalteam. (Archivbild)
Ein Bild, das schon etwas älter ist: Giulia Gwinn (l) und Lena Oberdorf gemeinsam beim Nationalteam. (Archivbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Bayern-Star Giulia Gwinn (M) ist zurück beim DFB, während ihre Vereinskollegin Lena Oberdorf erneut monatelang ausfallen wird.
Bayern-Star Giulia Gwinn (M) ist zurück beim DFB, während ihre Vereinskollegin Lena Oberdorf erneut monatelang ausfallen wird. Bild: Marius Becker/dpa
Fußball
Wück warnt nach Oberdorf-Verletzung vor Spekulationen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem erneuten Kreuzbandriss von Lena Oberdorf mahnt Bundestrainer Wück: "Wir müssen aufpassen, über die Gründe zu spekulieren." Dem DFB-Coach fehlen bei dem Thema noch etliche Aspekte.

Düsseldorf.

Christian Wück will nach dem erneuten Kreuzbandriss bei Bayern-Star Lena Oberdorf keine voreilige Ursachenforschung betreiben. "Wir müssen aufpassen, über die Gründe zu spekulieren", sagte der Fußball-Bundestrainer auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich an diesem Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf. Oberdorf hatte sich am Sonntag im Liga-Spiel gegen den 1. FC Köln ihren zweiten Kreuzbandriss binnen 15 Monaten zugezogen - erneut im rechten Knie.

Bei der 23 Jahre alten Mittelfeldspielerin sei die Verletzung nach einem Zweikampf passiert, "der nichts mit irgendeiner Belastungssteuerung zu tun hat, sondern das war ein hart geführter Zweikampf", führte Wück aus. "Wir leben in einem Kontaktsport, da kann so was leider nun mal passieren." Körperlich sei Oberdorf topfit gewesen und habe während ihrer ersten Reha-Phase "sehr gut" an ihrer Athletik gearbeitet.

"Irgendwann mal schlauer werden"

Neben Oberdorf fehlt der DFB-Elf vor mindestens 36.000 Zuschauern in Düsseldorf auch Leipzigs Stürmerin Giovanna Hoffmann wegen der gleichen Verletzung. "Wir hoffen natürlich alle, dass wir irgendwann mal schlauer werden durch die Wissenschaft, durch irgendwelche Studien, durch irgendwelche Belege, die wir bekommen können, mit denen wir auch etwas anfangen können - das gibt's leider im Moment noch nicht", bedauerte Wück.

DFB-Rückkehrerin Giulia Gwinn, die wie Oberdorf schon zwei Kreuzbandrisse in ihrer Karriere erlitt, zeigte sich solidarisch: "Eine Reha ist lang und zäh", sagte die Kapitänin. Sie wisse aus eigener Erfahrung, "dass es die schwerste Leidenszeit ist am Anfang, das zu akzeptieren und irgendwann auch die Situation so anzunehmen, dass man nach vorne blicken kann." Bei der EM war Gwinn wegen einer Innenbandverletzung im linken Knie bereits nach dem Auftaktspiel für den Rest des Turniers ausgefallen.

Bayern-Star Giulia Gwinn (M) ist zurück beim DFB, während ihre Vereinskollegin Lena Oberdorf erneut monatelang ausfallen wird.
Bayern-Star Giulia Gwinn (M) ist zurück beim DFB, während ihre Vereinskollegin Lena Oberdorf erneut monatelang ausfallen wird. Bild: Marius Becker/dpa
Bayern-Star Giulia Gwinn (M) ist zurück beim DFB, während ihre Vereinskollegin Lena Oberdorf erneut monatelang ausfallen wird.
Bayern-Star Giulia Gwinn (M) ist zurück beim DFB, während ihre Vereinskollegin Lena Oberdorf erneut monatelang ausfallen wird. Bild: Marius Becker/dpa

Etliche Kreuzbandriss-Fälle in jüngerer Vergangenheit hatten das Thema zuletzt wieder verstärkt in den Blickpunkt gerückt. Allein für die ausgewertete Saison 2023/24 registrierte der DFB insgesamt 26 Kreuzbandrisse in der 1. und 2. Frauen-Bundesliga. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
14.10.2025
4 min.
Bangen um Berger: Wück-Team mit zwei Bayern-Rückkehrerinnen
Das Bayern-Duo mit Giulia Gwinn (l.) und Lena Oberdorf kehrt ins Nationalteam zurück
Fußball-Bundestrainer Christian Wück hat in seinem Kader für die Nations League einiges verändert. Eine Olympia-Heldin ist erst mal nicht dabei, dafür ein wichtiges Bayern-Duo.
Ulrike John und David Joram, dpa
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
23.10.2025
2 min.
Wück benennt Berger-Ersatz - Gwinn vor Comeback
Wieder dabei: Kapitänin Giulia Gwinn.
Im Nations-League-Halbfinale setzt der Fußball-Bundestrainer auf eine Torhüterin mit Champions-League-Erfahrung. Eine Führungsspielerin fällt fürs Hinspiel aus, eine andere kehrt zurück.
Mehr Artikel