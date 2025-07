Wück zu Kritik an Berger: "Gab nie eine Torwartdebatte"

DFB-Keeperin Ann-Katrin Berger ist keine, die die Bälle nur nach vorn drischt. Ihr mitunter riskantes Spiel gefiel Trainer Wück nicht - die Debatte will er aber nicht fortführen.

Zürich.

Bundestrainer Christian Wück hat nach seiner Kritik an Stammkeeperin Ann-Katrin Berger das Thema vor dem letzten EM-Gruppenspiel vom Tisch gewischt. "Es gab bei uns nie eine Torwartdebatte", sagte der 52-Jährige vor der Partie gegen Schweden am Samstag (21:00 Uhr/ZDF und DAZN) in Zürich. "Es gab nie irgendwelche Diskussionen."