Xhaka fliegt trotz Wechselgerüchten mit Bayer nach Rio

Xabi Alonso, Jonathan Tah und Florian Wirtz sind schon weg beim Vizemeister. Folgt ein weiterer Schlüsselspieler? Granit Xhaka zieht es wohl nach Saudi-Arabien. Doch erst mal bleibt er bei Bayer.

Leverkusen.

Mit Granit Xhaka ist Bayer Leverkusen am späten Abend ins Trainingslager nach Rio de Janeiro geflogen. Der vor einem Wechsel stehende Mittelfeldspieler gehört zum Kader für die Brasilien-Reise und stieg mit seinen Teamkollegen am Flughafen Köln/Bonn in eine Chartermaschine, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Nicht mit dabei ist Torhüter Matej Kovar, an dem die PSV Eindhoven dran sein soll. In den kommenden zehn Tagen wird sich die Werkself mit dem neuen Trainer Erik ten Hag auf die neue Saison vorbereiten.