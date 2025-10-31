XXL-Skispringen in Oberhof – am Ende lacht Selina Freitag aus dem Erzgebirge

Wintersport
Die 24-Jährige vom WSC Oberwiesenthal feiert ihren dritten Titel bei Deutschen Meisterschaften. Eine Überraschung gab es bei den Herren und viel Freude bei Sachsens Juniorinnen.
Aller guten Dinge sind drei: Skispringerin Selina Freitag hat am Donnerstagabend in Oberhof ihren dritten Titel bei nationalen Meisterschaften geholt. Nach jeweils Gold 2022 in Hinterzarten und 2023 in Klingenthal entthronte die Erzgebirgerin die Titelträgerin des Vorjahres, Katharina Schmid. Mit klarem Vorsprung von 16,4 Zählern verwies Freitag...
