Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Yamal fehlt FC Barcelona auch beim Woltemade-Club

Lamine Yamal fehlt dem FC Barcelona nach seinen Länderspiel-Einsätzen für Spanien.
Lamine Yamal fehlt dem FC Barcelona nach seinen Länderspiel-Einsätzen für Spanien. Bild: Khalil Hamra/AP/dpa
Lamine Yamal fehlt dem FC Barcelona nach seinen Länderspiel-Einsätzen für Spanien.
Lamine Yamal fehlt dem FC Barcelona nach seinen Länderspiel-Einsätzen für Spanien. Bild: Khalil Hamra/AP/dpa
Fußball
Yamal fehlt FC Barcelona auch beim Woltemade-Club
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den jüngsten WM-Qualifikationsspielen ist Lamine Yamal dabei. Seinem FC Barcelona fehlt der Fußball-Jungstar aber nun auch zum Auftakt in der Champions League.

Barcelona.

Der FC Barcelona muss auch in der Champions League bei Newcastle United auf Jungstar Lamine Yamal verzichten. Wie der spanische Fußball-Meister auf seiner Homepage mitteilte, steht der 18-jährige Nationalspieler für die Partie an diesem Donnerstag (21.00 Uhr) beim Premier-League-Club mit dem deutschen Auswahlstürmer Nick Woltemade nicht zur Verfügung. Ein genauer Grund wurde nicht genannt.

Yamal hatte bereits im vergangenen Ligaspiel gegen den FC Valencia (6:0) gefehlt. Trainer Hansi Flick hatte deswegen dem spanischen Verband vorgeworfen, den Offensivspieler trotz Beschwerden in den jüngsten WM-Qualifikationsspielen eingesetzt zu haben. "Sie haben ihm Schmerzmittel gegeben, damit er spielen kann", sagte der frühere Bundestrainer in einer Vereinsmitteilung. Wegen Beschwerden im Schambereich hatte Yamal zuletzt nicht trainieren können. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
22:13 Uhr
2 min.
Yamal fehlt FC Barcelona: Flick sauer auf spanischen Verband
Lamine Yamal fehlt dem FC Barcelona nach seinen Länderspiel-Einsätzen für Spanien.
In den jüngsten WM-Qualifikationsspielen ist Lamine Yamal dabei, seinem Club fehlt er nun - sehr zum Ärger von Trainer Hansi Flick.
12.09.2025
1 min.
Sperre auf Bewährung: Flick gegen Woltemade-Team dabei
Aufatmen bei Flick nach der UEFA-Entscheidung. (Archivbild)
Hansi Flick sollte nach einer ersten Entscheidung fürs erste Champions-League-Spiel der Saison gesperrt werden. Die Berufungsinstanz der UEFA entscheidet nun anders.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel