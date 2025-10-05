Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zartes Lob für Wirtz, aber Liverpool steckt in der Krise

Ein Tor mit vollem Einsatz - aber zu wenig für den FC Liverpool.
Es läuft noch nicht wie erhofft bei den beiden Liverpool-Stars.
Fußball
Zartes Lob für Wirtz, aber Liverpool steckt in der Krise
Nach der dritten Niederlage steht mehr infrage beim FC Liverpool als Florian Wirtz. Medien erkennen Warnsignale schon vor der Mini-Krise.

London.

Die andauernde Kritik an Florian Wirtz wird nach der dritten Pleite nacheinander beim FC Liverpool fast zur Nebensache. "Steckt Liverpool in der Krise?", fragte die "Daily Mail" stattdessen in großen Lettern. "Diese Liverpool-Mannschaft macht keinen Sinn", urteilte der "Independent". 

Warnsignale übersehen?

Nach den fünf Siegen zum Auftakt in der Premier League verlor der englische Fußball-Meister nach der Niederlage gegen Crystal Palace nun beim FC Chelsea mit 1:2. Die Tabellenführung ist weg, der FC Arsenal überholte Liverpool mit einem Punkt mehr. 

Zwischen den Niederlagen in der englischen Meisterschaft waren die Reds auch in der Champions League bei Galatasaray Istanbul ohne Punkte geblieben. Es habe "Warnsignale" gegeben, hieß es beim "Independent" weiter. 

Denn die vier Auftaktsiege waren allesamt Erfolge auf den letzten Drücker mit den entscheidenden Toren in der Schlussphase, einmal sogar erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit. "Du verdienst dir dein Glück selbst im Fußball, aber es war klar, dass etwas nicht stimmt", meinte die "Daily Mail". Diesmal fiel der entscheidende Treffer an der Stamford Bridge für den Club-Weltmeister Chelsea in der Nachspielzeit.

Wirtz muss auf die Ersatzbank

Wirtz war zu dem Zeitpunkt auch im Spiel, Trainer Arne Slot hatte den rund 150 Millionen Euro teuren Neuzugang in der Halbzeit eingewechselt. Einen "wunderschönen Pass" zu Mohamed Salah nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung hätte ein Tor verdient gehabt, hieß es beim "Liverpool Echo".

"Sauber und ordentlich, aber das Warten auf den richtigen Moment dauert noch an", schrieb das Blatt weiter über den 22 Jahre alten deutschen Nationalspieler, der noch immer auf sein erstes Pflichtspiel-Tor für den neuen Club wartet. (dpa)

