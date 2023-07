"Zehn Minuten des Schreckens" für Donnarumma bei Einbruch

In Paris wird in die Wohnung von Italiens Fußball-Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma eingebrochen. In einem Zeitungsbericht werden nun erste Details genannt.

Mailand. Italiens Fußball-Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma hat beim Einbruch in seine Wohnung in Paris ein wahres Martyrium erlebt. Eine italienische Zeitung berichtete von "zehn Minuten des Schreckens", die der 24-jährige Europameister von 2021 und seine Lebensgefährtin Alessia Elefante (25) in der Nacht zum Freitag durchgemacht hätten. Beide wurden gefesselt, Donnarumma, der bei Paris Saint-Germain spielt, auch geschlagen. Die Diebe erbeuteten laut "Corriere della Sera" Schmuck, Uhren und Geldbörsen im Gesamtwert von 500.000 Euro. Schon etliche PSG-Spieler wurden Ziel von Räubern Am Freitag hatte die Pariser Staatsanwaltschaft zunächst nur mitgeteilt, dass sie wegen bewaffneten Diebstahls und Freiheitsberaubung ermittele, aber keine Details genannt. Laut "Corriere della Sera" verschafften sich die Räuber um 3.10 Uhr Zugang zum Apartment in der Avenue Montaigne in einem der reichsten und "theoretisch" auch sichersten Viertel der französischen Hauptstadt, unweit des Élysée-Palastes. Den Wächter des Wohnhauses hätten sie außer Gefecht gesetzt. In der Wohnung drangen sie ins Schlafzimmer ein, fesselten Donnarumma und Elefante und schlugen Donnarumma gegen den Kopf, als dieser reagieren wollte. Nachdem die Räuber weg waren, hätten sich Donnarumma und seine Gefährtin selbst von ihren Fesseln befreien können. Sie seien zu einem benachbarten Hotel gelaufen und hätten um Hilfe gerufen. Von den Tätern und der Beute fehlte am Sonntag noch jede Spur. Laut dem Zeitungsbericht wurden in den vergangenen Jahren schon etliche PSG-Spieler Ziel von Räubern, unter ihnen Thiago Silva, Angel di María und Dani Alves. Die Sicherheit nicht nur in den Pariser Vororten, sondern selbst mitten im Zentrum bereite auch mit Blick auf die Olympischen Spiele im Sommer nächsten Jahres Sorgen. (dpa)