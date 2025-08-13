Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zehn Tore in zwei Spielen: Aspacher Vorfreude auf Leverkusen

Ex-Profi Julian Schieber ist inzwischen Sportlicher Leiter der SG Sonnenhof Großaspach.
Ex-Profi Julian Schieber ist inzwischen Sportlicher Leiter der SG Sonnenhof Großaspach. Bild: Ilkay Karakurt/dpa
Ex-Profi Julian Schieber ist inzwischen Sportlicher Leiter der SG Sonnenhof Großaspach.
Ex-Profi Julian Schieber ist inzwischen Sportlicher Leiter der SG Sonnenhof Großaspach. Bild: Ilkay Karakurt/dpa
Fußball
Zehn Tore in zwei Spielen: Aspacher Vorfreude auf Leverkusen
Ist Bayers XXL-Umbruch die Chance für den Außenseiter? Die SG Sonnenhof Großaspach greift mit Euphorie nach ihrer Mini-Chance. Ein Ex-Profi ist Sportlicher Leiter des Clubs - und großer Pokal-Fan.

Aspach.

Nach ihrem Traumstart in der Regionalliga Südwest geht die SG Sonnenhof Großaspach voller Vorfreude ins Pokal-Duell mit Bayer Leverkusen. "Die Euphorie bei uns und um uns herum ist riesig", sagte Ex-Fußballprofi Julian Schieber, inzwischen Sportlicher Leiter bei den Schwaben, der Deutschen Presse-Agentur. "Das Stadion ist voll, die Jungs haben sich diese Kulisse verdient. Und nachdem wir in der Liga einen guten Start hingelegt haben, sind die Köpfe jetzt auch so frei, dass sie dieses Spiel genießen können."

6:1 und 4:1 zum Liga-Start

Die Aspacher, gerade erst wieder in die vierte Liga aufgestiegen, gewannen an den ersten beiden Spieltagen 6:1 gegen die TSG Balingen und 4:1 bei Astoria Walldorf. "Genießen, Paroli bieten und gucken, was rauskommt" sei nun die Devise für den Erstrunden-Hit im DFB-Pokal am Freitag (18.00 Uhr/Sky), sagte Schieber. "Klar, die Leverkusener haben ein neues Trainerteam, neue Abläufe, einen veränderten Kader. Aber - so realistisch muss man sein - wenn sie einen halbwegs normalen Arbeitstag erwischen, wird es extrem schwierig für uns."

Leverkusen, 2024 Double-Sieger, vollzieht gerade einen XXL-Umbruch. Etliche Leistungsträger, allen voran Nationalspieler Florian Wirtz, haben den Verein verlassen. Der neue Trainer Erik ten Hag, der diesen Sommer auf den einstigen Meistercoach Xabi Alonso folgte, tritt ein schweres Erbe an.

Zum dritten Mal im Pokal dabei

Für Großaspach ist es die dritte Pokal-Teilnahme der Clubhistorie. 2009 schied die SG gegen den benachbarten VfB Stuttgart aus, 2012 gegen den FSV Frankfurt. 10.000 Zuschauer werden in der ausverkauften Arena erwartet.

"Der DFB-Pokal ist und bleibt ein Mythos. Gerade in der heutigen Zeit, in der Fußball rauf und runter übertragen wird, findet man hier noch dieses Regionale und Romantische", sagte der 36-jährige Schieber. "Das hat schon viel Charme und macht diesen Wettbewerb immer zu etwas Besonderem."

Schieber stürmte einst für Stuttgart, Nürnberg, Dortmund, Hertha und Augsburg in der Bundesliga. Mit dem BVB erreichte er 2014 das Pokalfinale. (dpa)

