Zeit drängt für BVB: Bellingham-Bruder für U21-EM nominiert

Viel Zeit bleibt nicht mehr: Der BVB würde Jobe Bellingham gerne mit zur Club-WM nehmen. Dafür müsste ein Transfer schnell über die Bühne gehen. Der Spieler wurde nun für die U21-EM nominiert.

Dortmund.

Der von Borussia Dortmund umworbene Jobe Bellingham ist vom englischen Fußball-Verband FA für die U21-Europameisterschaft nominiert worden. Das Turnier findet vom 11. Juni an in der Slowakei statt - kurz vor dem Beginn der Club-WM in den USA, zu der der BVB den Bruder des ehemaligen Dortmunders Jude Bellingham bereits gerne verpflichten würde. Dafür müsste ein Transfer spätestens bis zum 10. Juni realisiert sein.